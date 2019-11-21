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РИА Новости

Ученые оценили шансы на выживание выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток

18:27 21.11.2019 (обновлено: 18:31 21.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТретий этап выпуска на волю косаток из "китовой тюрьмы"
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Третий этап выпуска на волю косаток из "китовой тюрьмы". Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Шансы на выживание у выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток достаточно высокие, сообщил журналистам в четверг заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков.
"Если косатки вошли в дикие семьи, что мы наблюдаем, это значит, что шансы их выживания и их смертность будет близка к среднепопуляционной... Шансы на выживание среди диких сородичей у них достаточно высокие", - сообщил Бизиков.
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Он также отметил, что белухи из "китовой тюрьмы" были выпущены группами и потом учёным поступали данные о наблюдении этих групп в районах выпуска.
В 2018 году в "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморье нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных.
Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Десятого ноября в Японском море выпустили последних белух.
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