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РИА Новости

Лукашевич призвал ОБСЕ обратить внимание на нападки на СМИ на Украине

18:21 21.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАлександр Лукашевич
Александр Лукашевич
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Александр Лукашевич. Архивное фото
ВЕНА, 21 ноя - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг заявил, что ожидает от офиса представителя организации по вопросам свободы СМИ и правозащитных структур ОБСЕ более пристального внимания к ситуации со средствами массовой информации на Украине.
По его словам, недавняя смена руководства Украины не способствовала улучшению положения там медиаресурсов.
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"Как и Вы, обеспокоены нападками властей на телеканалы "112 Украина", "News One" и "ZIK", допускавшие в репортажах альтернативные официальным точки зрения. По мнению журналистского сообщества Украины, контроль государства над СМИ и цензура прессы может усилиться в ближайшее время. Ожидаем от вас и других правозащитных структур ОБСЕ более пристального внимания к ситуации", - сказал Лукашевич, комментируя отчет представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

Ранее украинский Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала NewsОne из-за инициативы о проведении телемоста с РФ. Член регулятора Сергей Костинский заявил, что Нацсовет обратится в суд с иском о лишении лицензии канала NewsOne в случае выявления нарушений в ходе внеплановой проверки. Телеканал потребовал от властей Украины прекратить давление из-за инициативы о проведении телемоста с РФ.
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NewsOneАрлем ДезирСергей КостинскийОБСЕ112 УкраинаАлександр ЛукашевичУкраинаВ мире
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