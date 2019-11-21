Лукашевич призвал ОБСЕ обратить внимание на нападки на СМИ на Украине

"Как и Вы, обеспокоены нападками властей на телеканалы "112 Украина", "News One" и "ZIK", допускавшие в репортажах альтернативные официальным точки зрения. По мнению журналистского сообщества Украины, контроль государства над СМИ и цензура прессы может усилиться в ближайшее время. Ожидаем от вас и других правозащитных структур ОБСЕ более пристального внимания к ситуации", - сказал Лукашевич, комментируя отчет представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.