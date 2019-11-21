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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

Иерусалимский патриарх призвал собрать совещание по вопросу о единстве

18:13 21.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Иерусалимский Феофил III
Патриарх Иерусалимский Феофил III
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Иерусалимский патриарх Феофил III предложил всем предстоятелям поместных православных церквей собраться в Иордании для обсуждения вопросов сохранения всеправославного единства.
"В мирном духе братской любви и заботы мы обращаемся со следующим предложением: в нашем доме, Иерусалимском патриархате, мы хотим принять наших братьев, предстоятелей православных церквей, и в духе канонов, соборно, обсудить вопрос сохранения нашего единства в евхаристическом общении", - сказал патриарх после вручения ему в московском храме Христа Спасителя премии Фонда единства православных народов.
Он отметил, что на предстоятелях поместных Церквей "лежит Богом данная ответственность за поддержание единства Церкви, даже если это требует жертв".
"Мы стоим перед Богом, и у нас нет иного выбора, кроме как приложить все усилия для защиты нашего единства. Пользуясь данной возможностью, объявляем, что мы открываем двери нашего дома в Иорданском Хашимитском Королевстве для проведения братской встречи любви, дабы засвидетельствовать перед Церковью и миром единство Православной церкви и нашу православную веру", - отметил патриарх.
Патриарх Иерусалимский Феофил III
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Он заверил, что собранию глав Церквей в Иордании будет оказано всяческое гостеприимство, учитывая, "какую роль играет его величество король Абдалла Второй как хранитель христианских и мусульманских святых мест на Святой земле и какие усилия предпринимает Иорданское Хашимитское Королевство для обеспечения такого положения, при котором Иордания остается страной, где христиане беспрепятственно совершают свои молитвы и паломничества".
Иерусалимская церковь занимает четвертое место в диптихе ("списке чести") поместных православных Церквей, являясь при этом самой древней из всех. Патриарх Феофил ранее высказывался в поддержку канонической Украинской православной церкви и митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
Патриархи Иерусалимский Феофил и Московский Кирилл в четверг утром совершили Божественную литургию в храме Христа Спасителя. В своем приветственном слове предстоятель Русской церкви напомнил, что предшественники патриарха Феофила не раз в истории заботились о восстановлении канонического строя, находившегося под угрозой.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали первоиерархи Элладской и Александрийской церквей.
Патриарх Иерусалимский Феофил III
Вчера, 01:05Религия и мировоззрение
Иерусалимскому патриарху вручат премию Фонда единства православных народов
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Религия и мировоззрениеФеофил III (Патриарх Иерусалимский)Русская православная церковьИорданияВ мире
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