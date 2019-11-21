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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

Заседание Священного синода ожидается в декабре

18:08 21.11.2019 (обновлено: 18:10 21.11.2019)
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© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / свящ. Игорь ПалкинЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / свящ. Игорь Палкин
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви, как ожидается, соберется в декабре, сообщили в четверг РИА Новости в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
"Синод ожидается в декабре", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
Ранее на сайте Русской православной церкви, в разделе "Анонсы", появилась информация о том, что очередное заседание Синода под председательством патриарха Кирилла пройдет в Москве в пятницу, 22 ноября. Позднее запись была удалена.
Как ожидается, на следующем заседании Синода будет выработана позиция Русской церкви по поводу признания Александрийским патриархатом раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Ранее заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сообщил РИА Новости, что решение Александрийского патриархата о признании ПЦУ "делает невозможным дальнейшее поминовение имени патриарха Александрийского при патриарших богослужениях в Русской православной церкви", однако, "дальнейшее суждение по этому вопросу будет иметь Священный синод Московского патриархата".
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8 ноября 2019 года Александрийская православная церковь признала так называемую ПЦУ: внесла ее главу - раскольника Епифания Думенко - в диптих. При этом патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй в сентябре 2018 года посещал Одессу, где выступал с поддержкой канонической Украинской православной церкви и призывал ее верующих "держаться митрополита Киевского Онуфрия".
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины, образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь.
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