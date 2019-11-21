Заседание Священного синода ожидается в декабре

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Священный синод Священный синод Русской православной церкви , как ожидается, соберется в декабре, сообщили в четверг РИА Новости в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Синод ожидается в декабре", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Ранее на сайте Русской православной церкви, в разделе "Анонсы", появилась информация о том, что очередное заседание Синода под председательством патриарха Кирилла пройдет в Москве в пятницу, 22 ноября. Позднее запись была удалена.

Как ожидается, на следующем заседании Синода будет выработана позиция Русской церкви по поводу признания Александрийским патриархатом раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Ранее заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сообщил РИА Новости, что решение Александрийского патриархата о признании ПЦУ "делает невозможным дальнейшее поминовение имени патриарха Александрийского при патриарших богослужениях в Русской православной церкви", однако, "дальнейшее суждение по этому вопросу будет иметь Священный синод Московского патриархата".

8 ноября 2019 года Александрийская православная церковь признала так называемую ПЦУ: внесла ее главу - раскольника Епифания Думенко - в диптих. При этом патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй в сентябре 2018 года посещал Одессу, где выступал с поддержкой канонической Украинской православной церкви и призывал ее верующих "держаться митрополита Киевского Онуфрия".