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РИА Новости

Ставрополье планирует нарастить экспорт к 2024 году до 2,5 млрд долларов

18:08 21.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Степанов / Перейти в фотобанкТриумфальная арка (Тифлисские ворота) в Ставрополе
Триумфальная арка (Тифлисские ворота) в Ставрополе
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Ставропольский край к 2024 году планирует увеличить объем экспорта до 2,5 миллиарда долларов, рассказал на пресс-конференции в Москве глава региона Владимир Владимиров.

"В этом году объем экспорта в сельском хозяйстве составил 386 миллионов долларов, объем промышленного экспорта - порядка 500 миллионов долларов. И нам необходимо довести эти цифры в сельском хозяйстве до 1,1 миллиарда, а в промышленном производстве – до 1,4 миллиарда. В промышленности мы четко определили девять предприятий, которые являются участниками программы поддержки экспорта продукции. Эти предприятия получают льготное кредитование, возврат капитальных вложений, и за счет этого наращивают объем экспорта продукции", - подчеркнул Владимиров.

По его словам, для сельского хозяйства также определены основы, на которые регион опирается в наращивании экспортного потенциала.
"Мы планируем увеличить производство мяса птицы – буквально сейчас подписываем с инвесторами соглашение об увеличении объема экспорта до 276 миллионов в долларовом эквиваленте. Мы точно знаем, что программа орошения сельхозугодий позволяет нам увеличить объем овощей и той продукцию, которую мы прежде не производили – это садоводство и хлопководство. Мы очень хорошо понимаем, на какие объемы можем выйти при выращивании зерна - традиционного нашего экспортного продукта. А дальше идет уже продукция переработки", - уточнил губернатор.
Он подчеркнул, что у региона довольна амбициозная программа наращивания объемов экспорта, но "такое направление задал президент".
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"Импортозамещение мы уже прошли. Прошли тот этап, когда показывали у себя в крае свои овощи, сады, сыры, мясо, субпродукты, мясные деликатесы… Сегодня нужен экспорт, чтобы укреплять собственные экономические возможности. За счет жесткой конкуренции экспорт дает нам возможность развиваться совсем по-другому. Простой пример приведу: мы увидели, что у нас большой потенциал в экспорте баранины. Хорошо идет – 250 тысяч тонн в год поставляем. И ставим себе задачу - миллион. Как этого достичь? Мы со всех континентов мира привезли к себе маточное поголовье новых пород баранов. Сейчас проводим осеменение, и будем получать лучшие мясные породы в России", - рассказал глава Ставрополья.
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