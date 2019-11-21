Ставрополье планирует нарастить экспорт к 2024 году до 2,5 млрд долларов

"В этом году объем экспорта в сельском хозяйстве составил 386 миллионов долларов, объем промышленного экспорта - порядка 500 миллионов долларов. И нам необходимо довести эти цифры в сельском хозяйстве до 1,1 миллиарда, а в промышленном производстве – до 1,4 миллиарда. В промышленности мы четко определили девять предприятий, которые являются участниками программы поддержки экспорта продукции. Эти предприятия получают льготное кредитование, возврат капитальных вложений, и за счет этого наращивают объем экспорта продукции", - подчеркнул Владимиров.

"Мы планируем увеличить производство мяса птицы – буквально сейчас подписываем с инвесторами соглашение об увеличении объема экспорта до 276 миллионов в долларовом эквиваленте. Мы точно знаем, что программа орошения сельхозугодий позволяет нам увеличить объем овощей и той продукцию, которую мы прежде не производили – это садоводство и хлопководство. Мы очень хорошо понимаем, на какие объемы можем выйти при выращивании зерна - традиционного нашего экспортного продукта. А дальше идет уже продукция переработки", - уточнил губернатор.

"Импортозамещение мы уже прошли. Прошли тот этап, когда показывали у себя в крае свои овощи, сады, сыры, мясо, субпродукты, мясные деликатесы… Сегодня нужен экспорт, чтобы укреплять собственные экономические возможности. За счет жесткой конкуренции экспорт дает нам возможность развиваться совсем по-другому. Простой пример приведу: мы увидели, что у нас большой потенциал в экспорте баранины. Хорошо идет – 250 тысяч тонн в год поставляем. И ставим себе задачу - миллион. Как этого достичь? Мы со всех континентов мира привезли к себе маточное поголовье новых пород баранов. Сейчас проводим осеменение, и будем получать лучшие мясные породы в России", - рассказал глава Ставрополья.