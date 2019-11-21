Минэнерго ожидает роста выработки и электропотребления зимой на 3,2%

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ ожидает рост выработки и потребления электроэнергии в отопительный сезон на 3,2%, заявил министр энергетики РФ Минэнерго РФ ожидает рост выработки и потребления электроэнергии в отопительный сезон на 3,2%, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании правительства РФ.

Отопительный сезон уже начался во всех регионах РФ.

"В предстоящий отопительный сезон прогнозируется увеличение потребления, выработки электроэнергии на 3,2%. В единой энергосистеме России обеспечен резерв мощности в объеме 38 тысяч МВт, что составляет более 15% от установленной мощности электростанций", - сказал Новак.

"В целях повышения системной надежности Минэнерго РФ утвержден перечень энергосистем с высокими рисками нарушения электроснабжения. За последние 7 лет число таких регионов снизилось с 9 до 2, сегодня останется на контроле Дагестанская энергосистема и Иркутская энергосистема. В них предусмотрено выполнение мероприятий, которые позволят к 2022 году исключить эти регионы из числа регионов с высокими рисками", - сказал Новак.

Он отметил, что в 2019 году будет введено 7,7 ГВт новых генерирующих мощностей и более 21 тысячи линий электропередачи, что также повысит надежность энергоснабжения.