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РИА Новости

Минэнерго ожидает роста выработки и электропотребления зимой на 3,2%

18:03 21.11.2019
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© РИА Новости / Константин ЧалабовКалининская атомная электростанция
Калининская атомная электростанция
© РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ ожидает рост выработки и потребления электроэнергии в отопительный сезон на 3,2%, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании правительства РФ.
Отопительный сезон уже начался во всех регионах РФ.

"В предстоящий отопительный сезон прогнозируется увеличение потребления, выработки электроэнергии на 3,2%. В единой энергосистеме России обеспечен резерв мощности в объеме 38 тысяч МВт, что составляет более 15% от установленной мощности электростанций", - сказал Новак.

"В целях повышения системной надежности Минэнерго РФ утвержден перечень энергосистем с высокими рисками нарушения электроснабжения. За последние 7 лет число таких регионов снизилось с 9 до 2, сегодня останется на контроле Дагестанская энергосистема и Иркутская энергосистема. В них предусмотрено выполнение мероприятий, которые позволят к 2022 году исключить эти регионы из числа регионов с высокими рисками", - сказал Новак.
Он отметил, что в 2019 году будет введено 7,7 ГВт новых генерирующих мощностей и более 21 тысячи линий электропередачи, что также повысит надежность энергоснабжения.
Сотрудники МОЭСК
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По данным "Системного оператора ЕЭС" (диспетчера энергосистемы РФ), выработка электроэнергии в РФ в 2018 году составила 1,092 триллиона кВт.ч, увеличившись на 1,7% по сравнению с 2017 годом, а потребление электроэнергии выросло на 1,6%, до 1,076 триллиона кВт.ч. В ноябре Новак говорил, что выработка электроэнергии в РФ по итогам текущего года составит 1,102 триллиона кВт.ч.
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ТеплоснабжениеМинистерство энергетики РФЭкономика
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