Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T06:03+0300
https://ria.ru/20191121/1561428259.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156142/84/1561428471_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_5867a1aacb8c1416bed864abf0bb878a.jpg
РИА Новости

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

18:02 21.11.2019 (обновлено: 06:03 22.11.2019)
24465
© Управление культуры Администрации Петрозаводского городского округаНачальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен
Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен
© Управление культуры Администрации Петрозаводского городского округа
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
"Администрацией города было принять решение разорвать трудовые отношения с Лесонен за недопустимые высказывания в социальных сетях", — заявили РИА Новости в информационно-аналитическом управлении мэрии.
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения.
2 сентября, 22:55
Путина возмутило сообщение об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Сейчас чиновница находится в отпуске, после выхода на работу ей предложат написать заявление об увольнении по собственному желанию.
В мэрии города отметили, что это стало первым случаем в их практике, когда чиновник позволяет подобным образом высказываться в публичном пространстве.
По данным портала Karelia News, накануне Лесонен пожаловалась в фейсбуке на жителей Петрозаводска, не убравших за собой мусор. "Это не случайно люди пластик мимо оранжевой спецсетки уронили, это мрази <...> до помойки не донесли", — написала она.
Скандальную публикацию удалили.
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
17 сентября, 15:13
Чиновница из Ульяновска извинилась за селфи в "нефтяной" ванне
225151383690
Обсудить 29
ПетрозаводскРоссияОбщество
Популярные комментарии
А чего, собственно, такого плохого она сказала? Она же не обо всех жителя в целом, а о конкретных которые мусор мимо урны кидают. Если не придираться к слишком грубым выражениям то сложно с ней не согласится.
21 ноября, 18:08
Виктор Чирков
124102013
Всё правильно она сказала. Мусор мимо урны кидают именно они самые.
21 ноября, 18:18
ОСОрбит Стиморол
11300104
Рекомендуем
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Станислав Лисов на судебном заседании в Национальном суде Испании в Мадриде
Суд в США приговорил россиянина Лисова к четырем годам тюрьмы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД прокомментировали скандал с "российским шпионом" в Сербии
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Путин рассказал о погибших в Северодвинске, создававших уникальное оружие
Автомобиль Следственного комитета
В Ленинградской области мужчина обстрелял улицу из автомата
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Певица Светлана Лобода
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество
Александр Вучич
Вучич прокомментировал скандал с "российским шпионом" в Сербии
Фотография синего омлета поданного в школе №15 города Омска
Жителей Омска удивил синий омлет в школьной столовой
Очередь за медицинскими справками для ГИБДД в Екатеринбурге
Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Зенитный ракетный комплекс С-400
Госдеп призвал Турцию отказаться от С-400
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жительница Дагестана утопила дочь в реке
Основатель международной компании Group-IB Илья Сачков
Участником конфликта с таксистами в Москве оказался основатель Group-IB
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния