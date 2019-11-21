Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
"Администрацией города было принять решение разорвать трудовые отношения с Лесонен за недопустимые высказывания в социальных сетях", — заявили РИА Новости в информационно-аналитическом управлении мэрии.
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Сейчас чиновница находится в отпуске, после выхода на работу ей предложат написать заявление об увольнении по собственному желанию.
В мэрии города отметили, что это стало первым случаем в их практике, когда чиновник позволяет подобным образом высказываться в публичном пространстве.
По данным портала Karelia News, накануне Лесонен пожаловалась в фейсбуке на жителей Петрозаводска, не убравших за собой мусор. "Это не случайно люди пластик мимо оранжевой спецсетки уронили, это мрази <...> до помойки не донесли", — написала она.
Скандальную публикацию удалили.
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