Лукашевич призвал ОБСЕ отреагировать на дела против Соловьева на Украине

"Один из недавних примеров – открытие двух уголовных дел по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" против российского телеведущего Владимира Соловьева, а также оскорбления и угрозы в его адрес со стороны украинского депутата (Алексея) Гончаренко. Подобные действия создают опасный прецедент для действий радикалов и экстремистов. Они не могут трактоваться иначе как посягательство на жизнь и безопасность журналиста и членов его семьи. Призываем вас, господин Дезир, отреагировать на этот вопиющий случай", - сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ после выступления Дезира.