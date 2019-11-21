Лукашевич призвал ОБСЕ отреагировать на дела против Соловьева на Украине

ВЕНА, 21 ноя - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукшевич призвал представителя этой организации по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира отреагировать на возбуждение на Украине уголовных дел против российского телеведущего Владимира Соловьева.
Во вторник, 12 ноября, стало известно, что украинская Служба безопасности завела против Соловьева два дела по статье "посягательство на территориальную целостность Украины".
Лукашевич отметил, что атаки на прессу на Украине не прекращаются.
"Один из недавних примеров – открытие двух уголовных дел по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" против российского телеведущего Владимира Соловьева, а также оскорбления и угрозы в его адрес со стороны украинского депутата (Алексея) Гончаренко. Подобные действия создают опасный прецедент для действий радикалов и экстремистов. Они не могут трактоваться иначе как посягательство на жизнь и безопасность журналиста и членов его семьи. Призываем вас, господин Дезир, отреагировать на этот вопиющий случай", - сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ после выступления Дезира.
Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олег Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.
Больше года провел под стражей руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.
По данным украинского МВД, полиция только с января по сентябрь зафиксировала 158 преступлений против журналистов.