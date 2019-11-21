В Кремле началось вручение наград за достижения в различных областях

Президент РФ Владимир Путин во время поздравления российских педагогов с профессиональным праздником - Днём учителя. 5 октября 2019

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин в Кремле вручает награды деятелям культуры, медицины, спорта, в том числе композитору Александре Пахмутовой, выдающемуся скрипачу Владимиру Спивакову, худруку "Театра сатиры" Александру Ширвиндту, депутату Госдумы Геннадию Зюганову и пилотам аварийно севшего в кукурузном поле в Подмосковье самолета Airbus А321 "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.

Пилоты Юсупов и Мурзин получают звания Героя РФ. Звания Героя труда РФ удостоены почетный председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов и член Совфеда Николай Рыжков.

Высшую государственную награду России - орден Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность получает композитор Пахмутова.

Орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени получают генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина, президент Московского международного Дома музыки, скрипач и дирижер Спиваков, худрук Московского академического театра сатиры Ширвиндт.

Ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени удостоены председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин; зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина; депутат Артур Чилингаров; председатель ФНПР Михаил Шмаков; президент РСПП Александр Шохин.

Ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей степени удостоены в том числе ректор Московской государственной академии хореографии Марина Леонова и председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддинов. Орден "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени получают, в частности, гендиректор музея "Московский Кремль" Елена Гагарина, артистка балета Большого театра Светлана Захарова, депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Вдова писателя Александра Солженицына Наталья получает Орден Святой великомученицы Екатерины. Ордена Александра Невского удостоены артистка театра "Ленком" Александра Захарова и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Также президент вручает Ордена Почета и Дружбы. Среди награжденных, в частности, замдиректора НМИЦ акушерства, гинекологии и неонатологии имени Кулакова Вера Прилепская и директор НМИЦ онкологии имени Блохина Иван Стилиди.