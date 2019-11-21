Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T17:59+0300
https://ria.ru/20191121/1561428114.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155946/25/1559462529_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_f0b943f37d7d7b2be0914c04daf7f8e6.jpg
РИА Новости

В Кремле началось вручение наград за достижения в различных областях

17:59 21.11.2019
1459
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поздравления российских педагогов с профессиональным праздником - Днём учителя. 5 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления российских педагогов с профессиональным праздником - Днём учителя. 5 октября 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Кремле вручает награды деятелям культуры, медицины, спорта, в том числе композитору Александре Пахмутовой, выдающемуся скрипачу Владимиру Спивакову, худруку "Театра сатиры" Александру Ширвиндту, депутату Госдумы Геннадию Зюганову и пилотам аварийно севшего в кукурузном поле в Подмосковье самолета Airbus А321 "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.
Пилоты Юсупов и Мурзин получают звания Героя РФ. Звания Героя труда РФ удостоены почетный председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов и член Совфеда Николай Рыжков.
Высшую государственную награду России - орден Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность получает композитор Пахмутова.
Орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени получают генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина, президент Московского международного Дома музыки, скрипач и дирижер Спиваков, худрук Московского академического театра сатиры Ширвиндт.
Мексиканцу, возвращавшему ордена ветеранам ВОВ, вручили российскую медаль
2 ноября, 07:10
Мексиканцу, возвращавшему ордена ветеранам ВОВ, вручили российскую медаль
Ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени удостоены председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин; зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина; депутат Артур Чилингаров; председатель ФНПР Михаил Шмаков; президент РСПП Александр Шохин.
Ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей степени удостоены в том числе ректор Московской государственной академии хореографии Марина Леонова и председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддинов. Орден "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени получают, в частности, гендиректор музея "Московский Кремль" Елена Гагарина, артистка балета Большого театра Светлана Захарова, депутат Госдумы Геннадий Зюганов.
Вдова писателя Александра Солженицына Наталья получает Орден Святой великомученицы Екатерины. Ордена Александра Невского удостоены артистка театра "Ленком" Александра Захарова и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Также президент вручает Ордена Почета и Дружбы. Среди награжденных, в частности, замдиректора НМИЦ акушерства, гинекологии и неонатологии имени Кулакова Вера Прилепская и директор НМИЦ онкологии имени Блохина Иван Стилиди.
Всего Путин наградит 47 человек.
Президент РФ Владимир Путин
5 ноября, 16:36
Путин встретится с офицерами по случаю их назначения и присвоения званий
700003
Обсудить 1
Владимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Археологические раскопки
На Кубани нашли редкие золотые монеты эпохи Средневековья
LIVE: Владимир Путин вручает государственные награды за выдающиеся достижения
Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция
Президент РФ Владимир Путин с лауреатами после церемонии вручения государственных наград в Кремле
Путин после церемонии пообщался с награжденными в неформальной обстановке
Президент РФ Владимир Путин на юбилейном вечере композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой, в Большом театре России
Путин вручил Пахмутовой орден Андрея Первозванного
Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Максима Горького Татьяна Доронина и Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Пахмутова пожелала Путину мужества и энергии
Патриарх Иерусалимский Феофил III
Иерусалимский патриарх призвал собрать совещание по вопросу о единстве
Пилотам аварийно севшего А321 вручили высокие награды
Путин отметил профессионализм пилотов, посадивших самолет в кукурузном поле
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Пожар в поселении Мосрентген на 44 километре МКАД. 21 ноября 2019
Площадь пожара в новой Москве достигла тысячи "квадратов"
Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
Защита сестер Хачатурян попросила рассмотреть их дело судом присяжных
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Президент РФ Владимир Путин и командир воздушного судна ОАО Уральские авиалинии Дамир Юсупов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Пилоты аварийно севшего в поле А321 поблагодарили Путина за награды
Актер Александр Семчев
Актер Александр Семчев рассказал о проблемах со здоровьем после похудения
Офис компании Связной в Москве
"Связной" не видит угроз в предустановке российского ПО на гаджеты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния