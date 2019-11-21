Никитин поручил провести проверку в нижегородской больнице

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил провести тотальную проверку Вознесенской центральной районной больницы после того, как не смог вызвать скорую помощь, как это не удается сделать и местным жителям, сообщает пресс-служба правительства региона.

По информации Telegram-канала "Нижегородская стрелка", во время встречи с губернатором жители Вознесенского района пожаловались на работу районной больницы и скорой помощи, которая, по их словам, не приезжает даже на вызовы к детям. Сообщается, что Никитин "тут же позвонил в скорую, продублировал случай из жалобы и попытался вызвать экипаж, но ничего не вышло - оператор предложил привезти ребенка на следующий день в больницу самостоятельно".

"В рамках рабочего визита в Вознесенский район губернатор посетил центральную районную больницу, осмотрел все отделения, обсудил с главврачом Татьяной Тимониной вопросы капремонта, приобретения нового медицинского оборудования и ликвидации дефицита квалифицированных кадров. Однако отчет главного врача об эффективной работе и ориентации на нужды пациентов не совпал с мнением самих местных жителей", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

После осмотра больницы глава региона приехал в районный дом культуры на встречу с населением, где услышал много жалоб на работу местной больницы. "Никитин поручил провести тотальную проверку медучреждения с целью выявления основных проблем и максимально эффективного их решения. Учитывая обеспокоенность жителей, глава региона также поручил проверить, как работает скорая помощь при ЦРБ и отдельно - сердечно-сосудистое отделение", - подчеркивается в сообщении.

Также жители Вознесенского района выразили тревогу относительно слухов о возможном закрытии больницы. Никитин заверил, что больницу не закроют, и отметил, что многие помещения лечебного учреждения требуют срочного капитального ремонта и дооснащения оборудованием - в частности, больнице необходим новый аппарат искусственной вентиляции легких и рентгенографическая установка, реанимационное оборудование.