Никитин поручил провести проверку в нижегородской больнице

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил провести тотальную проверку Вознесенской центральной районной больницы после того, как не смог вызвать скорую помощь, как это не удается сделать и местным жителям, сообщает пресс-служба правительства региона.
По информации Telegram-канала "Нижегородская стрелка", во время встречи с губернатором жители Вознесенского района пожаловались на работу районной больницы и скорой помощи, которая, по их словам, не приезжает даже на вызовы к детям. Сообщается, что Никитин "тут же позвонил в скорую, продублировал случай из жалобы и попытался вызвать экипаж, но ничего не вышло - оператор предложил привезти ребенка на следующий день в больницу самостоятельно".
"В рамках рабочего визита в Вознесенский район губернатор посетил центральную районную больницу, осмотрел все отделения, обсудил с главврачом Татьяной Тимониной вопросы капремонта, приобретения нового медицинского оборудования и ликвидации дефицита квалифицированных кадров. Однако отчет главного врача об эффективной работе и ориентации на нужды пациентов не совпал с мнением самих местных жителей", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
После осмотра больницы глава региона приехал в районный дом культуры на встречу с населением, где услышал много жалоб на работу местной больницы. "Никитин поручил провести тотальную проверку медучреждения с целью выявления основных проблем и максимально эффективного их решения. Учитывая обеспокоенность жителей, глава региона также поручил проверить, как работает скорая помощь при ЦРБ и отдельно - сердечно-сосудистое отделение", - подчеркивается в сообщении.
Также жители Вознесенского района выразили тревогу относительно слухов о возможном закрытии больницы. Никитин заверил, что больницу не закроют, и отметил, что многие помещения лечебного учреждения требуют срочного капитального ремонта и дооснащения оборудованием - в частности, больнице необходим новый аппарат искусственной вентиляции легких и рентгенографическая установка, реанимационное оборудование.
По поручению губернатора будет создана мобильная бригада для проведения аудита, которая оценит качество работы персонала, а также определит объем необходимых работ по ремонту и оснащению. "Здесь, безусловно, нужна больница, нужна поликлиника. И мы будем поддерживать и развивать это лечебное учреждение. Напомню, минздрав региона уже завершает разработку программы капитального ремонта медучреждений, реализация которой рассчитана на три года - с 2020 по 2022 годы", - сказал Никитин.