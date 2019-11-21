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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
2019-11-21T17:51+0300
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РИА Новости

Глава Тюменской области предлагает ввести выплаты при рождении первенца

17:51 21.11.2019
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CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мостВид Тюмени
Вид Тюмени
CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мост
ТЮМЕНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил ввести в регионе выплаты за рождение первого ребенка в размере 150 тысяч рублей.
В послании Тюменской областной думе глава региона заявил, что выплаты будут доступны женщинам, не менее пяти лет проживающим в регионе, а также студенческим семьям, независимо от срока оседлости.

"Рождение второго ребенка поддерживает федеральный бюджет. А как же первый? Ведь на этот шаг молодым семьям решиться труднее всего. Поэтому предлагаю ввести в области практику выделения материнского капитала на рождение первого ребенка всем женщинам, не менее пяти лет проживающим в регионе. Кроме студенческих семей – их от ценза оседлости справедливо будет освободить", - сказал Моор.

Губернатор Тюменской области также поручил увеличить выплаты за рождение третьего и последующих детей с 40 тысяч до 100 тысяч рублей.
Глава региона напомнил, что некоторые пособия на детей с 2012 года выплачиваются только при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает пяти тысяч рублей, и предложил приравнять этот порог к прожиточному минимуму: 11 тысяч 47 рублей.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора, региональный материнский (семейный) капитал был введен в 2012 году, к настоящему времени его получили 37 тысяч семей, в том числе около 4 тысяч семей в 2019 году. Родители расходуют субсидию по своему усмотрению.
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За последние десять лет в Тюменской области количество семей с детьми увеличилось на 50%, сегодня в регионе их число достигло 245 тысяч. Почти 27 тысяч семей являются многодетными. Всего в многодетных семьях воспитываются 88 тысяч детей, уточнили в пресс-службе.
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Тюменская областьТюменская областьОбщество
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