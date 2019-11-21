Глава Тюменской области предлагает ввести выплаты при рождении первенца

ТЮМЕНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил ввести в регионе выплаты за рождение первого ребенка в размере 150 тысяч рублей.

В послании Тюменской областной думе глава региона заявил, что выплаты будут доступны женщинам, не менее пяти лет проживающим в регионе, а также студенческим семьям, независимо от срока оседлости.

"Рождение второго ребенка поддерживает федеральный бюджет. А как же первый? Ведь на этот шаг молодым семьям решиться труднее всего. Поэтому предлагаю ввести в области практику выделения материнского капитала на рождение первого ребенка всем женщинам, не менее пяти лет проживающим в регионе. Кроме студенческих семей – их от ценза оседлости справедливо будет освободить", - сказал Моор.

Губернатор Тюменской области также поручил увеличить выплаты за рождение третьего и последующих детей с 40 тысяч до 100 тысяч рублей.

Глава региона напомнил, что некоторые пособия на детей с 2012 года выплачиваются только при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает пяти тысяч рублей, и предложил приравнять этот порог к прожиточному минимуму: 11 тысяч 47 рублей.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора, региональный материнский (семейный) капитал был введен в 2012 году, к настоящему времени его получили 37 тысяч семей, в том числе около 4 тысяч семей в 2019 году. Родители расходуют субсидию по своему усмотрению.