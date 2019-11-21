Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T17:49+0300
https://ria.ru/20191121/1561427724.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151962/81/1519628185_0:0:3066:1725_1036x0_80_0_0_ed704e0d28cb12d914db2615bd8cfa64.jpg
РИА Новости

"Связной" не видит угроз в предустановке российского ПО на гаджеты

17:49 21.11.2019
11690
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфис компании "Связной" в Москве
Офис компании Связной в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Офис компании "Связной" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Крупнейший мобильный ритейлер "Связной" не видит угроз для российского рынка в связи с предустановкой российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры, сказал РИА Новости вице-президент по закупкам и развитию бизнеса компании "Связной" Михаил Комков.
Ранее в четверг Госдума приняла закон, запрещающий с 1 июля 2020 года продажи электронной техники - например, смартфонов и компьютеров - без предписанного правительством российского программного обеспечения. Перечни устройств, ПО и порядок его установки будет определять правительство. Депутаты в пояснительной записке предполагают, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией смарт-ТВ.
"В настоящий момент мы не видим угроз для отечественного рынка. Уверены, что производители смогут найти решение, которое никак не скажется на российских потребителях", - сказал вице-президент "Связного".
Мужчина сидит за компьютером
Вчера, 17:17
"М.Видео-Эльдорадо" прокомментировал закон о предустановке российского ПО
397021061
Обсудить 24
СвязнойГосдума РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Надеюсь, огрызок выполнит свое обещание, и поклонники понтофона будут ездить за ним куда-нибудь подальше, а еще лучше, оставаться там.
21 ноября, 17:53
Евгений Д
8800127
для того чтобы этот софт ставить-его для начала сделать надо)))))
21 ноября, 18:28
Ol Min
2350005
Рекомендуем
Мужчина сидит за компьютером
"М.Видео-Эльдорадо" прокомментировал закон о предустановке российского ПО
Трансляция заседания Госдумы РФ
Госдума приняла закон о предустановке отечественного софта
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Иконки мессенджеров на экране смартфона
Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp
Логотип энергетической компании Газпром
"Газпром" продаст на бирже 3,59% акций
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Президент РФ В. Путин принял участие в работе форума Россия - Африка
Путин назвал чушью изменение порядка медосмотра для водителей
Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12
В National Interest автомат ШАК-12 назвали ужасом на поле боя
Археологические раскопки
На Кубани нашли редкие золотые монеты эпохи Средневековья
Смартфон
"Яндекс" прокомментировал закон о предустановке российского софта
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на поезде Иволга от Белорусского вокзала по маршруту Одинцово-Лобня Московских центральных диаметров
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани
Силы безопасности Евфрата примут меры после атаки на российский патруль
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
Apple хочет аннулировать российский патент на телефон с экстренной связью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния