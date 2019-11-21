"Связной" не видит угроз в предустановке российского ПО на гаджеты

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Крупнейший мобильный ритейлер "Связной" не видит угроз для российского рынка в связи с предустановкой российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры, сказал РИА Новости вице-президент по закупкам и развитию бизнеса компании "Связной" Михаил Комков.
Ранее в четверг Госдума приняла закон, запрещающий с 1 июля 2020 года продажи электронной техники - например, смартфонов и компьютеров - без предписанного правительством российского программного обеспечения. Перечни устройств, ПО и порядок его установки будет определять правительство. Депутаты в пояснительной записке предполагают, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией смарт-ТВ.
"В настоящий момент мы не видим угроз для отечественного рынка. Уверены, что производители смогут найти решение, которое никак не скажется на российских потребителях", - сказал вице-президент "Связного".