Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2019-11-21T17:47+0300
https://ria.ru/20191121/1561427563.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156142/73/1561427391_0:32:1280:752_1036x0_80_0_0_8d716b6530c44a1f0446ec5798f1ff20.jpg
РИА Новости

По болоту за пять минут: военные ЦВО получили новую технику

17:47 21.11.2019
18
© Предоставлено официальный сайтом Министерства обороны Российской ФедерацииНовейший многоцелевой прокладчик дорог
Новейший многоцелевой прокладчик дорог
© Предоставлено официальный сайтом Министерства обороны Российской Федерации
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Инженерную бригаду Центрального военного округа (ЦВО) оснастили новейшим многоцелевым прокладчиком дорог. Эта техника способна оперативно развертывать временные дороги на труднопроходимой и заболоченной местности. Также прокладчик будет использоваться при создании подходов к мостам и переправам, сообщается на сайте Министерства обороны.
Для того чтобы уложить и собрать дорожное полотно, новой технике, по информации министерства, понадобится пять минут. Работы полностью автоматизированы и не требуют применения сил личного состава. Теперь во время сильных ливней или работы в болотистой местности новая техника существенно увеличит возможности подразделений при выполнении поставленных задач.
"Комплекс способен уложить два полотна и создать 100 метров дороги шириной около пяти метров. Полотно укладывается как на подготовленные участки заболоченной местности (гать), так и на грунты, подверженные наводнению, при этом обеспечивая проходимость колесной и гусеничной техники весом до 60 тонн", – говорится на сайте министерства.
100000
Обсудить 0
Хорошие новостиМинистерство обороны РФХорошие новостиЦентральный военный округ
Рекомендуем
Женщина выбрасывает мусор в баки для раздельного сбора отходов
Мегабаки для ненужных вещей установят в Подмосковье
Работник поправляет мусор на конвейере завода по переработке отходов
Более 500 рабочих мест откроют на новом КПО под Коломной
Сотрудники ДПС спасли людей из горящего дома в Подмосковье
Сотрудники ДПС спасли людей из горящего дома в Подмосковье
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Ждать прорывов в отношениях Белоруссии и США не стоит, заявил замглавы МИД
В Нижнем Новгороде открыли центр по подготовке волонтеров к 75-летию Победы
В Нижнем Новгороде открыли центр подготовки волонтеров к 75-летию Победы
Концертный зал районного культурного центра
Культура в массы: зачем в России проходит реконструкция сельских ДК
Лосенок на лосиной ферме
Ростовские ученые создадут замену синтетическим антибиотикам для животных
Вечный огонь, доставленный от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены и зажженный во время открытия мемориального комплекса Великой Отечественной войны в Казани
Движение "Бессмертный полк" призывает наполнять раздел "Неизвестный солдат"
Военнослужащие во время учений
Горячий чай и теплая одежда: как военных ЦВО спасают от морозов
Президент РФ Владимир Путин на юбилейном вечере композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой, в Большом театре России
Путин вручил Пахмутовой орден Андрея Первозванного
Вид на одну из улиц в центре Улан-Удэ
В Бурятии начали принимать жалобы на отсутствие доступной городской среды
Пара старшего возраста
50 лет в браке: в Свердловской области растет количество "золотых пар"
Вид на город Тартус в Сирии
Россия за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии
Камера следственного изолятора
Во ФСИН рассказали о хосписах в московских СИЗО
Современный дом культуры в одном из старейших сел Тюкалинского района Омской области
В Омской области открыли современный дом культуры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния