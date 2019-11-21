По болоту за пять минут: военные ЦВО получили новую технику

Для того чтобы уложить и собрать дорожное полотно, новой технике, по информации министерства, понадобится пять минут. Работы полностью автоматизированы и не требуют применения сил личного состава. Теперь во время сильных ливней или работы в болотистой местности новая техника существенно увеличит возможности подразделений при выполнении поставленных задач.