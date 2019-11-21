По болоту за пять минут: военные ЦВО получили новую технику

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Инженерную бригаду Центрального военного округа (ЦВО) оснастили новейшим многоцелевым прокладчиком дорог. Эта техника способна оперативно развертывать временные дороги на труднопроходимой и заболоченной местности. Также прокладчик будет использоваться при создании подходов к мостам и переправам, сообщается на сайте Министерства обороны.
Для того чтобы уложить и собрать дорожное полотно, новой технике, по информации министерства, понадобится пять минут. Работы полностью автоматизированы и не требуют применения сил личного состава. Теперь во время сильных ливней или работы в болотистой местности новая техника существенно увеличит возможности подразделений при выполнении поставленных задач.
"Комплекс способен уложить два полотна и создать 100 метров дороги шириной около пяти метров. Полотно укладывается как на подготовленные участки заболоченной местности (гать), так и на грунты, подверженные наводнению, при этом обеспечивая проходимость колесной и гусеничной техники весом до 60 тонн", – говорится на сайте министерства.