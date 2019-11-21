Иран назвал заявление ЕС по протестам вмешательством во внутренние дела

Мусави в ответ на это заявил, что Европе "сперва лучше заняться своими беспорядками и проблемами", добавив, что в Европе каждую неделю происходят задержания, в результате которых "есть жертвы". Назвав заявление ЕС вмешательством во внутренние дела Ирана, Мусави также упрекнул ЕС за "поддержку экономического терроризма и санкций" США против Ирана.