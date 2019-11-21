В Ленобласти бизнесу возместят траты на реставрацию памятников архитектуры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Власти Ленобласти разработают механизмы поддержки предпринимателей, которые занимаются восстановлением объектов культурного наследия в Ленинградской области. Соответствующее поручение дал глава региона Александр Дрозденко.
При этом он отметил, что в Ленинградской области достаточно много случаев аренды бизнесменами архитектурных памятников.
"Это, безусловно, ставит для них дополнительные обязательства перед институтами охраны памятников культуры. Мы бы хотели простимулировать наш бизнес, чтобы они занимались сохранением и реставрацией этих объектов", – сказал Дрозденко, выступая на заседании координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства Ленинградской области.
По мнению губернатора, существенной поддержкой для арендаторов объектов культурного наследия может стать льготная арендная ставка и включение стоимости всех реставрационных работ, проводимых предпринимателем, в счет арендной платы.
Для собственников объектов культурного наследия будет предложена возможность частичной компенсации из бюджета Ленинградской области работ по реставрации. Процент такой компенсации, как считает Дрозденко, требует обсуждения.
В свою очередь, в комитете по культуре Ленинградской области уточнили, что в регионе располагается несколько тысяч объектов культурного наследия, из которых сотни находятся в частном владении, и только десятки собственников используют их эффективно.