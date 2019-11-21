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РИА Новости

Аксенов прокомментировал недовольство Киева возвращенными кораблями

17:39 21.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Недовольство киевских властей состоянием возвращенных Россией трех украинских кораблей, которые нарушили границу, показывает низкий уровень украинской политики, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. В Киеве заявили, что корабли начали переправлять в Одессу. Позднее командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей и заявил, что "россияне их угробили".
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В свою очередь Федеральная служба России заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии". В качестве доказательства были приведены видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи.
"Претензии Украины по поводу состояния возвращенных этой стране судов-нарушителей показывают уровень украинской политики. Это клозетный уровень, уровень мелких пакостей и хуторских склок. Одним словом, ниже ватерлинии", - написал Аксенов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его мнению, киевские власти подобными заявлениями судят по себе. "Точнее, по тому, как они обращаются с судами под российским флагом, которые были захвачены в результате пиратских действий Украины", - подчеркнул Аксенов.
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"Унитазы оказались умнее". В Сети обсмеяли жалобы УкраиныШумиха вокруг украинских кораблей, якобы "угробленных" Россией, сильно позабавила пользователей социальных сетей.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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Игорь ВоронченкоСергей Аксенов (политик)Военно-морские силы УкраиныУкраинаВ мире
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