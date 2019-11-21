Аксенов прокомментировал недовольство Киева возвращенными кораблями

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Недовольство киевских властей состоянием возвращенных Россией трех украинских кораблей, которые нарушили границу, показывает низкий уровень украинской политики, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. В Киеве заявили, что корабли начали переправлять в Одессу. Позднее командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей и заявил, что "россияне их угробили".
В свою очередь Федеральная служба России заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии". В качестве доказательства были приведены видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи.
"Претензии Украины по поводу состояния возвращенных этой стране судов-нарушителей показывают уровень украинской политики. Это клозетный уровень, уровень мелких пакостей и хуторских склок. Одним словом, ниже ватерлинии", - написал Аксенов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его мнению, киевские власти подобными заявлениями судят по себе. "Точнее, по тому, как они обращаются с судами под российским флагом, которые были захвачены в результате пиратских действий Украины", - подчеркнул Аксенов.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.