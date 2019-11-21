Аксенов прокомментировал недовольство Киева возвращенными кораблями

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Недовольство киевских властей состоянием возвращенных Россией трех украинских кораблей, которые нарушили границу, показывает низкий уровень украинской политики, заявил глава Крыма Недовольство киевских властей состоянием возвращенных Россией трех украинских кораблей, которые нарушили границу, показывает низкий уровень украинской политики, заявил глава Крыма Сергей Аксенов

Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины , которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. В Киеве заявили, что корабли начали переправлять в Одессу. Позднее командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей и заявил, что "россияне их угробили".

В свою очередь Федеральная служба России заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии". В качестве доказательства были приведены видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи.

"Претензии Украины по поводу состояния возвращенных этой стране судов-нарушителей показывают уровень украинской политики. Это клозетный уровень, уровень мелких пакостей и хуторских склок. Одним словом, ниже ватерлинии", - написал Аксенов на своей странице в социальной сети " ВКонтакте ".

По его мнению, киевские власти подобными заявлениями судят по себе. "Точнее, по тому, как они обращаются с судами под российским флагом, которые были захвачены в результате пиратских действий Украины", - подчеркнул Аксенов.