В городе Яровое на Алтае ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

БАРНАУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Власти Алтайского края с 22 ноября ввели режим ЧС в городе Яровое, где с начала отопительного сезона регулярно происходят перебои с отоплением и подачей горячей воды, сообщил губернатор Виктор Томенко на своей страничке в Instagram.
Ранее Министерство промышленности и энергетики РФ завершило выдачу паспортов готовности к отопительному сезону. Из 23 предприятий большой энергетики Алтайского края паспорта готовности получили 22 объекта, кроме ТЭЦ города Яровое, где проживают 17 тысяч человек. Сейчас в регионе температура опустилась до минус 27 градусов
"Принято жесткое, непопулярное, но необходимое решение: ввести с 22 ноября режим ЧС в городе Яровое. Организация работы по обеспечению яровчан теплом действующей частной теплоснабжающей организацией ООО "ЯТЭК" признана неудовлетворительной, планы по поставкам угля и бесперебойной работе оборудования сорваны. Мы вынуждены отстранить её от работы и передать теплоснабжение города муниципальному предприятию - МУП "ЯТЭК", - написал Томенко.
По его словам, МУП имеет все необходимые для этой работы разрешения, лицензии и компетенции, также это позволит мобилизовать все необходимые краевые ресурсы для нормализации ситуации.
Ранее следователи начали доследственную проверку по факту ненадлежащего оказания услуг в Яровом.