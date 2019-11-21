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РИА Новости

В городе Яровое на Алтае ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

17:34 21.11.2019 (обновлено: 18:00 21.11.2019)
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© Depositphotos / Georg.S.VРадиатор отопления в квартире
Радиатор отопления в квартире
© Depositphotos / Georg.S.V
Радиатор отопления в квартире. Архивное фото
БАРНАУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Власти Алтайского края с 22 ноября ввели режим ЧС в городе Яровое, где с начала отопительного сезона регулярно происходят перебои с отоплением и подачей горячей воды, сообщил губернатор Виктор Томенко на своей страничке в Instagram.
Ранее Министерство промышленности и энергетики РФ завершило выдачу паспортов готовности к отопительному сезону. Из 23 предприятий большой энергетики Алтайского края паспорта готовности получили 22 объекта, кроме ТЭЦ города Яровое, где проживают 17 тысяч человек. Сейчас в регионе температура опустилась до минус 27 градусов
"Принято жесткое, непопулярное, но необходимое решение: ввести с 22 ноября режим ЧС в городе Яровое. Организация работы по обеспечению яровчан теплом действующей частной теплоснабжающей организацией ООО "ЯТЭК" признана неудовлетворительной, планы по поставкам угля и бесперебойной работе оборудования сорваны. Мы вынуждены отстранить её от работы и передать теплоснабжение города муниципальному предприятию - МУП "ЯТЭК", - написал Томенко.
По его словам, МУП имеет все необходимые для этой работы разрешения, лицензии и компетенции, также это позволит мобилизовать все необходимые краевые ресурсы для нормализации ситуации.
Ранее следователи начали доследственную проверку по факту ненадлежащего оказания услуг в Яровом.
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