Госдума предложила доработать закон о внедрении электронной путевки

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Комитет Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи не поддерживает проект закона, который обязывает туроператоров заносить сведения о путевках в единую информационную базу электронных путевок, в предлагаемом виде, заявил заместитель председателя комитета Сергей Кривоносов

Выступая на заседании круглого стола на тему использования туроператорами единой информационной системы электронных путевок, он напомнил, что законопроект в части правового регулирования функционирования единой информационной системы электронных путевок (ЕИСЭП) обязывает туроператоров заносить сведения о путевках в единую информационную базу электронных путевок и предлагает сделать систему обязательной с 1 апреля 2020 года.

"С точки зрения регулятора организованного туризма, нами и участниками рынка поддерживается концепция обязательности использования информационной системы "Электронная путевка". Однако сроки внедрения электронной путевки на сегодняшний день представляются нереальными", - сказал Кривоносов.

По словам депутата, процесс замены старой системы на новую должен быть прозрачным и понятным, но пока это не совсем получается.

"Очень важно, что электронная путевка обеспечит прозрачность процессов на рынке, даст возможность учета турпотоков. Работа над электронной путевкой началась с 2017 года и непонятно, чем она закончится. Однако проблема интеграции этой системы вызывает серьезные опасения. Поэтому устанавливать какие-то сроки внедрения электронной путевки без тестирования непозволительно в нынешних условиях", - считает он.