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РИА Новости

Госдума предложила доработать закон о внедрении электронной путевки

17:32 21.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи не поддерживает проект закона, который обязывает туроператоров заносить сведения о путевках в единую информационную базу электронных путевок, в предлагаемом виде, заявил заместитель председателя комитета Сергей Кривоносов.
Выступая на заседании круглого стола на тему использования туроператорами единой информационной системы электронных путевок, он напомнил, что законопроект в части правового регулирования функционирования единой информационной системы электронных путевок (ЕИСЭП) обязывает туроператоров заносить сведения о путевках в единую информационную базу электронных путевок и предлагает сделать систему обязательной с 1 апреля 2020 года.
"С точки зрения регулятора организованного туризма, нами и участниками рынка поддерживается концепция обязательности использования информационной системы "Электронная путевка". Однако сроки внедрения электронной путевки на сегодняшний день представляются нереальными", - сказал Кривоносов.
По словам депутата, процесс замены старой системы на новую должен быть прозрачным и понятным, но пока это не совсем получается.
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"Очень важно, что электронная путевка обеспечит прозрачность процессов на рынке, даст возможность учета турпотоков. Работа над электронной путевкой началась с 2017 года и непонятно, чем она закончится. Однако проблема интеграции этой системы вызывает серьезные опасения. Поэтому устанавливать какие-то сроки внедрения электронной путевки без тестирования непозволительно в нынешних условиях", - считает он.
"Комитет не поддерживает законопроект в таком виде, в каком он есть на сегодняшний день", - резюмировал Кривоносов.
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ТуризмСергей КривоносовГосдума РФРоссияОбщество
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