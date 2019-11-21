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РИА Новости

Захарова пошутила о "краже" унитазов с задержанных украинских кораблей

17:30 21.11.2019 (обновлено: 20:38 21.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией восприняла сообщения о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей.
"Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники?" — цитирует дипломата RT.
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
20 ноября, 19:23Акценты
Докопались до унитаза. Украинцы не рады своим кораблямИ моряков им вернули, и корабли отдали. Но опять на Украине недовольны – унитазы "зажали". Может, кампанию начнут за их возвращение?
На этой неделе Москва передала Киеву три корабля, задержанных год назад за нарушение госграницы. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался на их состояние. По его словам, с кораблей пропали розетки, плафоны и унитазы.
В ответ в ФСБ заявили, что украинцы подписали акты сдачи-приемки и не имели никаких претензий. Также в ведомстве опубликовали видео, снятое на задержанных кораблях с разных ракурсов. Каких-либо видимых повреждений на этих кадрах не заметно.

Провокация Украины в Керченском проливе

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"Унитазы оказались умнее". В Сети обсмеяли жалобы УкраиныШумиха вокруг украинских кораблей, якобы "угробленных" Россией, сильно позабавила пользователей социальных сетей.
В ноябре прошлого года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, опасно маневрируя и не подчиняясь законным требованиям властей. В итоге военных вместе с двумя находившимися на борту сотрудниками СБУ задержали.
Владимир Путин назвал инцидент провокацией и связал его с низким рейтингом Петра Порошенко накануне выборов президента.
В сентябре нарушивших границу военных передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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Вчера, 17:35
Непотопляемые войска
65841328
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныИгорь ВоронченкоМария ЗахароваВоенно-морские силы УкраиныФСБ РФВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Так ведь, самая важная деталь пропала!
21 ноября, 17:51
Vovaka73
1000000
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