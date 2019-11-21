Захарова пошутила о "краже" унитазов с задержанных украинских кораблей

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией восприняла сообщения о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей.
"Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники?" — цитирует дипломата RT.
На этой неделе Москва передала Киеву три корабля, задержанных год назад за нарушение госграницы. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался на их состояние. По его словам, с кораблей пропали розетки, плафоны и унитазы.
В ответ в ФСБ заявили, что украинцы подписали акты сдачи-приемки и не имели никаких претензий. Также в ведомстве опубликовали видео, снятое на задержанных кораблях с разных ракурсов. Каких-либо видимых повреждений на этих кадрах не заметно.
Провокация Украины в Керченском проливе
В ноябре прошлого года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, опасно маневрируя и не подчиняясь законным требованиям властей. В итоге военных вместе с двумя находившимися на борту сотрудниками СБУ задержали.
Владимир Путин назвал инцидент провокацией и связал его с низким рейтингом Петра Порошенко накануне выборов президента.
В сентябре нарушивших границу военных передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
Вчера, 17:35Непотопляемые войска