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РИА Новости

В Новосибирске восстановили отопление в домах после аварии

17:28 21.11.2019 (обновлено: 18:00 21.11.2019)
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© Фото : Сибирская генерирующая компанияАвария на теплотрассе в Новосибирске
Авария на теплотрассе в Новосибирске
© Фото : Сибирская генерирующая компания
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Отопление поступает во все дома в Новосибирске, которые на протяжении последних суток оставались без тепла из-за аварии на теплотрассе, следует из релиза Сибирской генерирующей компании (СГК).
"Повреждение устранено, тепловые сети заполнены, центральные тепловые пункты запущены в работу. С 16.30 (12.30 мск - ред.) начался запуск системы отопления по домам. Работа эта будет вестись управляющими компаниями совместно с нами, при контроле параметров (подачи теплоносителя - ред.)", - сообщил директор по теплосетям СГК Антон Баев.
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По данным управляющих компаний, которые приводятся в сообщении, по состоянию на 20.00 (16.00 мск), тепло поступает во все дома и социальные объекты. Температура в квартирах начала расти, во время отключения она составляла от 10 до 18 градусов Цельсия.
Ранее в четверг СГК сообщала, что теплоэнергетики ликвидировали вторую за сутки аварию на теплотрассе, из-за которой без тепла со среды оставались 25 зданий, в том числе 12 жилых многоквартирных домов. Ликвидировать аварию изначально планировалось рано утром в четверг, но сроки пришлось перенести на 14.00 (10.00 мск), так как в ходе работ пришлось менять не 2-5 метров, а 30 метров трубы.
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ТеплоснабжениеНовосибирскПроисшествия
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