В Новосибирске восстановили отопление в домах после аварии

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Отопление поступает во все дома в Отопление поступает во все дома в Новосибирске , которые на протяжении последних суток оставались без тепла из-за аварии на теплотрассе, следует из релиза Сибирской генерирующей компании (СГК).

"Повреждение устранено, тепловые сети заполнены, центральные тепловые пункты запущены в работу. С 16.30 (12.30 мск - ред.) начался запуск системы отопления по домам. Работа эта будет вестись управляющими компаниями совместно с нами, при контроле параметров (подачи теплоносителя - ред.)", - сообщил директор по теплосетям СГК Антон Баев.

По данным управляющих компаний, которые приводятся в сообщении, по состоянию на 20.00 (16.00 мск), тепло поступает во все дома и социальные объекты. Температура в квартирах начала расти, во время отключения она составляла от 10 до 18 градусов Цельсия.