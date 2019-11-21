В Московской области устанавливают елки и организуют новогодние ярмарки

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. В Подмосковье начали готовиться к зимнему сезону и новогодним праздникам. Для жителей и гостей региона этой зимой в области зальют 699 катков, сообщил телеканал В Подмосковье начали готовиться к зимнему сезону и новогодним праздникам. Для жителей и гостей региона этой зимой в области зальют 699 катков, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра благоустройства региона Михаила Хайкина.

Новогодние ярмарки и праздничные елки появятся в парках культуры и отдыха, знаковых общественных местах и природных зонах всех муниципальных образований Московской области.

Праздничные гуляния будут проходить на 430 площадках – в скверах, на бульварах, аллеях и площадях Подмосковья.

В природных зонах зимние развлечения будут ждать любителей активного отдыха. Для жителей и гостей столицы будут работать лыжные трассы, горки для санок и тюбингов. Семьи и большие компании также смогут отдохнуть в специально организованных зонах для барбекю.