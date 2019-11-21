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РИА Новости

В Московской области устанавливают елки и организуют новогодние ярмарки

17:25 21.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковШар на ветке новогодней елки
Шар на ветке новогодней елки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. В Подмосковье начали готовиться к зимнему сезону и новогодним праздникам. Для жителей и гостей региона этой зимой в области зальют 699 катков, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра благоустройства региона Михаила Хайкина.
Новогодние ярмарки и праздничные елки появятся в парках культуры и отдыха, знаковых общественных местах и природных зонах всех муниципальных образований Московской области.
Праздничные гуляния будут проходить на 430 площадках – в скверах, на бульварах, аллеях и площадях Подмосковья.
В природных зонах зимние развлечения будут ждать любителей активного отдыха. Для жителей и гостей столицы будут работать лыжные трассы, горки для санок и тюбингов. Семьи и большие компании также смогут отдохнуть в специально организованных зонах для барбекю.
В парках культуры и отдыха региона запланировано множество мероприятий. Все места массовых гуляний будут украшены в фирменном стиле проекта "Зима в Подмосковье".
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