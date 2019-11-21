В ЕС воздержались от оценки запрета на вещание российских СМИ в Латвии

Флаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. В ЕС воздержались от оценочных комментариев по решению Латвии приостановить вещание в республике ряда российских телеканалов, но отметили, что ресурсы, связанные с включенными в санкционные списки лицами, могут подпадать под действие национальных мер.

В среду Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил приостановить трансляцию в стране девяти телеканалов, включая "Петербург–Пятый канал", мотивировав это тем, что они якобы связаны с предпринимателем Юрием Ковальчуком, входящим в санкционный список ЕС. Под ограничения попали " Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино ПРЕМИУМ", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "ТЕЛЕКАФЕ" и Петербург–Пятый канал.

"Соблюдение ограничительных мер ЕС возлагается на государства-члены. Вопросы, касающиеся реализации этих мер, должны быть адресованы соответствующему национальному компетентному органу", - сказал РИА Новости в четверг чиновник в структурах ЕС, отвечая на просьбу прокомментировать действия латвийских органов и пояснить, могут ли СМИ подпадать под санкции.

Собеседник напомнил, что, согласно положениям санкционного постановления ЕС, "все средства и экономические ресурсы, принадлежащие, находящиеся в собственности или под контролем любых физических или юридических лиц, связанных с ними организаций или органов, перечисленных в приложении, подлежат замораживанию".

В документах также указывается, что "никакие средства или экономические ресурсы не должны предоставляться, прямо или косвенно, физическим или юридическим лицам, организациям или органам", перечисленным в приложении к санкционным постановлениям.