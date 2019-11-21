В ЕС воздержались от оценки запрета на вещание российских СМИ в Латвии

В среду Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил приостановить трансляцию в стране девяти телеканалов, включая "Петербург–Пятый канал", мотивировав это тем, что они якобы связаны с предпринимателем Юрием Ковальчуком, входящим в санкционный список ЕС. Под ограничения попали " Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино ПРЕМИУМ", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "ТЕЛЕКАФЕ" и Петербург–Пятый канал.
"Соблюдение ограничительных мер ЕС возлагается на государства-члены. Вопросы, касающиеся реализации этих мер, должны быть адресованы соответствующему национальному компетентному органу", - сказал РИА Новости в четверг чиновник в структурах ЕС, отвечая на просьбу прокомментировать действия латвийских органов и пояснить, могут ли СМИ подпадать под санкции.
Собеседник напомнил, что, согласно положениям санкционного постановления ЕС, "все средства и экономические ресурсы, принадлежащие, находящиеся в собственности или под контролем любых физических или юридических лиц, связанных с ними организаций или органов, перечисленных в приложении, подлежат замораживанию".
В документах также указывается, что "никакие средства или экономические ресурсы не должны предоставляться, прямо или косвенно, физическим или юридическим лицам, организациям или органам", перечисленным в приложении к санкционным постановлениям.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.