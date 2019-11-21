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РИА Новости

Уборку снега во дворах Подмосковья проконтролируют через приложение

17:22 21.11.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевСотрудник коммунальной службы убирает снег
Сотрудник коммунальной службы убирает снег
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Уборку снега во дворах в Московской области теперь можно проконтролировать с помощью нового мобильного приложения. Об этом сообщил телеканал "360".
Приложение внедрили во всех 64 муниципалитетах по поручению министерства благоустройства региона. Теперь за работой дворников можно наблюдать с помощью смартфона. Программу освоили все сотрудники, а в 54 округах ею уже активно пользуются.
Приложение нужно установить на телефон, который работает на Android. Благодаря этому владельцы даже самых бюджетных телефонов могут присоединиться к нововведению.
Когда снег не идет, дворник выходит на свой участок и проверяет, требуется ли уборка, есть ли наледь. Потом он фотографирует двор. Таким образом работник подтверждает, что улица не представляет угрозы для горожан. Если его работа все же потребовалась, дворник делает снимок "до", убирает наледь и показывает результат с помощью фотографии "после".
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Задания для дворников отправляет центр управления регионом (ЦУР). Если в программе появляются жалобы, специалист муниципального ЦУРа сразу же узнает об этом. В связи с этим в организации проверяют достоверность фотографий. В случае невыполнения поручения дворник идет чистить двор от снега.
Приложение разработано для контроля уборки снега. Однако оно также еще и поможет представителям муниципалитетов следить за ежедневным содержанием дворовых территорий в чистоте и порядке.
"Зимняя уборка территорий – это всегда тяжелый труд, требующий постоянного контроля. Одна из наиболее частых жалоб жителей зимой – это уборка снега во дворах", – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
По его словам, приложение позволит сделать этот процесс контролируемым и более эффективным.
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