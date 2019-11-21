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РИА Новости

Эстонские политики подрывают позитив в отношениях с Россией, заявили в МИД

17:18 21.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Эстонские политики подрывают позитивные моменты в двусторонних отношениях Москвы и Таллина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, комментируя ряд последних заявлений эстонских политиков.
Отвечая на вопрос, не пытаются ли некоторые эстонские политики блокировать позитивные сигналы в российско-эстонских отношениях, она сказала: "У меня нет никаких сомнений на этот счет".
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"Здесь даже сомнений нет, что не имеющее под собой никакой исторической основы, никакой правовой основы заявление сделано было именно с провокационными целями", - отметила Захарова.
Директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев в понедельник в беседе с РИА Новости выразил надежду, что Эстония не внесет "политических довесков" в договоры по границе. Беляев напомнил, что в 2005 году уже подписывался пакет договоров о границе, однако позже Россия была вынуждена отозвать свою подпись под этими документами, так как эстонский парламент внес в текст закона о ратификации ряд политических формулировок, отсылающих к Тартускому мирному договору, который не действует и который предполагает фактически территориальные претензии к РФ.
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После этого министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что не видит перспектив ратификации парламентом пограничного договора с Россией из-за разногласий по Тартускому мирному договору 1920 года. Позднее спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
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Мария ЗахароваМИД РФЭстонияРоссияВ мире
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