Эстонские политики подрывают позитив в отношениях с Россией, заявили в МИД

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Эстонские политики подрывают позитивные моменты в двусторонних отношениях Москвы и Таллина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, комментируя ряд последних заявлений эстонских политиков.

Отвечая на вопрос, не пытаются ли некоторые эстонские политики блокировать позитивные сигналы в российско-эстонских отношениях, она сказала: "У меня нет никаких сомнений на этот счет".

"Здесь даже сомнений нет, что не имеющее под собой никакой исторической основы, никакой правовой основы заявление сделано было именно с провокационными целями", - отметила Захарова.

Директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев в понедельник в беседе с РИА Новости выразил надежду, что Эстония не внесет "политических довесков" в договоры по границе. Беляев напомнил, что в 2005 году уже подписывался пакет договоров о границе, однако позже Россия была вынуждена отозвать свою подпись под этими документами, так как эстонский парламент внес в текст закона о ратификации ряд политических формулировок, отсылающих к Тартускому мирному договору, который не действует и который предполагает фактически территориальные претензии к РФ.