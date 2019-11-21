"М.Видео-Эльдорадо" прокомментировал закон о предустановке российского ПО

"Мы чрезвычайно обеспокоены стремительным принятием законопроекта без консультаций с теми, кто будет нести ответственность за его соблюдение. Непродуманные правила предустановки могут повлечь существенные изменения структуры рынка, ограничения для россиян в ассортименте и современных технологиях и недовольство обычных пользователей", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".