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РИА Новости

"М.Видео-Эльдорадо" прокомментировал закон о предустановке российского ПО

17:17 21.11.2019
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© Depositphotos / pressmasterМужчина сидит за компьютером
Мужчина сидит за компьютером
© Depositphotos / pressmaster
Мужчина сидит за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники "М.Видео-Эльдорадо" обеспокоен быстрым принятием закона о предустановке российского ПО на смартфоны и компьютеры, считает, что при разработке правил предустановки нужно учесть текущие реалии российского рынка, иначе есть риск ограничений для россиян в ассортименте и современных технологиях.
Ранее в четверг Госдума приняла закон, запрещающий с 1 июля 2020 года продажи электронной техники - например, смартфонов и компьютеров - без предписанного правительством российского программного обеспечения (ПО). Перечни устройств, ПО и порядок его установки будет определять правительство. Депутаты в пояснительной записке предполагают, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией смарт-ТВ.
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"Мы чрезвычайно обеспокоены стремительным принятием законопроекта без консультаций с теми, кто будет нести ответственность за его соблюдение. Непродуманные правила предустановки могут повлечь существенные изменения структуры рынка, ограничения для россиян в ассортименте и современных технологиях и недовольство обычных пользователей", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".
"Важно, чтобы при разработке правил предустановки ПО были учтены текущие технические и экономические реалии российского рынка", - добавили в компании.
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Госдума РФЭльдорадоМоскваОбщество
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