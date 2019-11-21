В Госдуме попросили доработать приказ о получении медсправок для водителей

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Новый порядок медосмотра для водителей, преследуя цель совершенствования системы, которая в настоящее время действительно, по сути, является профанацией, не был должным образом отрегулирован, эту систему следует пересмотреть и доработать, считают опрошенные РИА Новости парламентарии.

Минздрав РФ планировал с 22 ноября внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований. Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах. Позже вступление в силу соответствующего приказа было отложено, об этом в своем Telegram-канале сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский приветствовал решение Минздрава отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей. "Необходимо доработать документ и вынести на обсуждение экспертов", - сказал депутат РИА Новости.

Как пояснил РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич, первоначально целью нововведений было совершенствование системы, которая направлена на то, чтобы не допускать к управлению автомобилем людей, представляющих в силу своих заболеваний опасность как для себя, так и для окружающих.

"Если думать в парадигме этой основной цели, то эти новации необходимы, так как то, что происходит сегодня, с моей точки зрения, это профанация. Во-первых, при получении справок проходит визуальный осмотр обследуемого и в редких случаях проверяют на наличие в крови определенных наркотических средств, кроме того проверяют, состоит ли человек в базе данных состоящих на учете наркодиспансеров или нет. Вот и все", - сказал Менделевич.

По его мнению, с точки зрения углубленных анализов, это гораздо лучше позволило бы выявлять людей, которых нельзя допускать до управления транспортными средствами.

"С точки зрения основной цели, конечно же, эти новации вводить необходимо, с другой стороны, эти новации необходимо вводить так, чтобы не вызвать недовольство людей. Как у нас часто бывает, цель верная, а исполнение совершенно неверное. К сожалению, этим исполнением мы дискредитируем совершенно правильную и необходимую вещь", - сказал парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки, отметив, что такие нововведения надо проводить с умом, поэтапно. Путин заявил, что Минтруд должен был посмотреть, что означает предложенный новый порядок медосмотра для водителей.

"Принципиально новая система выдачи медсправок ничего общего с усилением безопасности на дорогах не имеет, а направлена разве что на обогащение тех, кто будет заниматься их выдачей. В рядах автомобилистов категорическое неприятие таких нововведений и, очень надеюсь, вмешательство президента позволит не просто перенести этот эксперимент, а вообще добиться отказа от него", - сказал РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов и вице-спикер Игорь Лебедев в своем обращении к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой приостановить действие приказа Минздрава отмечают недостаточную инфраструктурную готовность соответствующих медучреждений, а также о предполагаемую монополизацию медицинского освидетельствования на указанные "маркеры" фактически единственным, причем зарубежным, производителем оборудования и реагентов.