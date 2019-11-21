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РИА Новости

В Ливане отменили празднование Дня независимости

17:12 21.11.2019 (обновлено: 17:13 21.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкАнтиправительственная демонстрация в Бейруте
Антиправительственная демонстрация в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Антиправительственная демонстрация в Бейруте
БЕЙРУТ, 21 ноя - РИА Новости. Ежегодный прием в честь Дня независимости Ливана в президентском дворце в Баабде отменен в связи с непростым положением в стране, сообщает пресс-служба президента.
"Департамент общих отношений в управлении президента в связи с текущими в стране событиями заявляет об отмене ежегодного традиционного празднования Дня независимости в президентском дворце в Баабде", - сообщается в заявлении.
Ливанцы отмечают в пятницу (22 ноября) 76-ю годовщину независимости республики. В 1943 году Ливан получил независимость от французского мандата, который продолжался более 20 лет.
Антиправительственные демонстрации продолжаются во всех городах Ливана с 17 октября. Несмотря на отставку правительства Саада Харири 29 октября, волнения в стране не прекратились. Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает находиться в кризисном положении. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Активисты блокируют основные трассы в стране и работу госучреждений. Во вторник участникам массовой демонстрации в центре Бейрута удалось сорвать собрание парламента.
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