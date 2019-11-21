Видео с "российским шпионом в Сербии" вызывает вопросы, заявил эксперт

БЕЛГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Видеозапись предполагаемой "вербовки российским агентом" сотрудника спецслужб Видеозапись предполагаемой "вербовки российским агентом" сотрудника спецслужб Сербии вызывает множество юридических и технических вопросов, заявил юрист-международник, адвокат подсудимых Международного трибунала по бывшей Югославии Горан Петрониевич.

Министр обороны Сербии Александр Вулин накануне сообщил, что власти страны изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера. Президент Вучич в четверг провел встречу с послом России Александром Боцан-Харченко, на которой подтвердил визит в Сочи 4 декабря за закрытыми дверями и назначил на вечер четверга заседание Совета национальной безопасности. Комментируя сообщения сербских СМИ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный "партнерский, братский, союзнический" характер, что ничто не сможет на этот характер повлиять. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала сообщения о "шпионском скандале" с будущей встречей лидеров двух стран.

По словам эксперта, видеозапись, сделанная с нескольких точек, включая салон автомобиля, вызывает множество вопросов. "В случае подозрения на шпионаж нужны запрос прокуратуры на меры скрытого наблюдения, одобрение суда и распоряжение БИА (Агентства информации и безопасности) с разрешением провести такую съемку. В этом случае у прокуратуры есть срок в 6 месяцев, чтобы возбудить уголовное дело в отношении подозреваемых. Если не возбуждают дела, должны такой материал уничтожить. До момента его представления суду он полностью засекречен и не может стать достоянием общественности и СМИ, относится к сфере сохранения гостайны", - указал юрист-международник в видеозаявлении в Facebook.

По словам Петрониевича, в случае отсутствия необходимых разрешений, или если речь идет о съемке, которую провело не БИА, тогда некое третье лицо совершило преступление - незаконную съемку. Еще один вопрос, по словам эксперта, кто и зачем скрыл лицо второго человека на видеозаписи.

"Если это сотрудник спецслужб Сербии, и материал, который он передал, попадает под описание совершения шпионажа, и с этой целью он взял деньги от лица, названного "сотрудником российских спецслужб", тогда возникает вопрос – почему они не были задержаны? Если не задержаны и затем не призваны к ответу, то это вызывает сомнение в совершении такого преступления", - подчеркнул Петрониевич. Еще один вопрос, по его мнению, в том, кто и с какой целью этот материал обнародовал именно сейчас.

В среду сербский таблоид "Блиц" опубликовал статью, в которой утверждается, что бывший заместитель атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Сербии Георгий Клебан, предположительно, завербовал высокопоставленного сербского офицера. С помощью соответствующих иллюстраций показано, что эти мужчины встречались в общественном месте и обменялись пакетами, при этом якобы сербский гражданин позже вынул из своего пакета конверт с деньгами. Позже в среду различные сербские СМИ опубликовали видео этой встречи, сделанное на камеру скрытого наблюдения.