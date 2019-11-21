СМИ: в администрации Трампа заявили об опасности Договора по открытому небу

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков ранее заявил РИА Новости, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из этого договора.

Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

Сообщается, что на прошлой неделе представители администрации Трампа впервые рассказали в ходе встречи в Брюсселе о своих опасениях в связи с договором и сообщили, что серьезно рассматривают возможность выхода из него.

По словам высокопоставленного представителя администрации, делегация США представила иностранным чиновникам секретные документы, чтобы объяснить свои опасения, в основном, связанные с тем, что российские вооруженные силы "злоупотребляют этим договором, устанавливая своей целью важнейшие объекты инфраструктуры США", а также для того, чтобы попросить у своих союзников помощи для решения вопросов, вызывающих опасения, чтобы сохранить договор.

"Это позиция США - мы думаем, что этот договор представляет опасность нашей национальной безопасности. Мы от него ничего не получаем. Наши союзники ничего от него не получают, и мы намерены выйти, так же, как мы и сделали с (ДРСМД)", - заявил изданию высокопоставленный американский чиновник.

Среди основных вопросов, которые вызывают опасения США, члены американской администрации озвучивали в Брюсселе то, что Договор не позволяет узнать, собирает ли Россия тайно разведданные о ВС США во время своих запланированных полетов. Другие опасения у США вызывают планы Германии испытать инфракрасный сенсор в полетах над США в 2020 году, так как это, якобы, предоставит возможность России сделать то же самое.

Американский чиновник отметил, что членам НАТО не удалось прийти к какому-либо соглашению по этому вопросу в ходе встречи в Брюсселе.