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РИА Новости

СМИ: в администрации Трампа заявили об опасности Договора по открытому небу

17:08 21.11.2019 (обновлено: 17:12 21.11.2019)
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© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Высокопоставленные члены администрации американского президента Дональда Трампа сообщили представителям стран НАТО, что Договор по открытому небу представляет опасность для национальной безопасности США, и в случае, если НАТО не удастся устранить эти опасения, США, вероятно, выйдут из договора, сообщает издание Defense News со ссылкой на источники.
Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков ранее заявил РИА Новости, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из этого договора.
Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
Сообщается, что на прошлой неделе представители администрации Трампа впервые рассказали в ходе встречи в Брюсселе о своих опасениях в связи с договором и сообщили, что серьезно рассматривают возможность выхода из него.
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По словам высокопоставленного представителя администрации, делегация США представила иностранным чиновникам секретные документы, чтобы объяснить свои опасения, в основном, связанные с тем, что российские вооруженные силы "злоупотребляют этим договором, устанавливая своей целью важнейшие объекты инфраструктуры США", а также для того, чтобы попросить у своих союзников помощи для решения вопросов, вызывающих опасения, чтобы сохранить договор.
"Это позиция США - мы думаем, что этот договор представляет опасность нашей национальной безопасности. Мы от него ничего не получаем. Наши союзники ничего от него не получают, и мы намерены выйти, так же, как мы и сделали с (ДРСМД)", - заявил изданию высокопоставленный американский чиновник.
Среди основных вопросов, которые вызывают опасения США, члены американской администрации озвучивали в Брюсселе то, что Договор не позволяет узнать, собирает ли Россия тайно разведданные о ВС США во время своих запланированных полетов. Другие опасения у США вызывают планы Германии испытать инфракрасный сенсор в полетах над США в 2020 году, так как это, якобы, предоставит возможность России сделать то же самое.
Американский чиновник отметил, что членам НАТО не удалось прийти к какому-либо соглашению по этому вопросу в ходе встречи в Брюсселе.
Источники из других стран-членов НАТО заявили Defence News, что администрация Трампа говорила последний месяц о том, что, вероятно, не примет окончательное решение о выходе из договора до конца января. В то же время, по их словам, США направили ряду стран НАТО сообщение с просьбой принять меры, необходимые для сохранения договора.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
11 ноября, 10:23Сказано в эфире
"Спокойствие и благоразумие". РФ не выйдет из Договора по открытому небуРоссия не намерена выходить из Договора по открытому небу вслед за США, заявили в российском МИД. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин, проводя вдумчивую политику, РФ заботится не только о своей безопасности.
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Договор по открытому небуВооруженные силы СШАДональд ТрампАдминистрация президента СШАНАТОСШАВ мире
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