III Медиафорум этнических и региональных СМИ

Участники:
- руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий СУЧКОВ;
- член президентского Совета по межнациональным отношениям Маргарита ЛЯНГЕ;
- председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;
- декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена ВАРТАНОВА;
- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр МАЛЬКЕВИЧ;
- председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана СМИРНОВА;
- исполнительный директор Альянса независимых региональных издателей Сергей ЛАПЕНКОВ;
- главный редактор "Литературной газеты" Максим ЗАМШЕВ.
В ходе мероприятия состоятся дискуссии о том, как вернуть искренность и честность патриотической риторике, достойно встретить и осветить в средствах массовой информации грядущий юбилей Победы. Будут обсуждаться политический, исторический, культурный, национальный, этнографический и другие аспекты патриотизма. В рамках дискуссионных площадок будет затронут вопрос о роли СМИ в разрешении межэтнических конфликтов и воспитании любви к родине.
Также речь пойдет об особенностях восприятия патриотической тематики молодежной аудиторией и возможностях продвижения национальной, этнической и патриотической повестки в современных медиаканалах. Ожидается, что в форуме примут участие более 300 участников из 50 регионов России.
Медиафорум проводится Правительством Москвы в партнерстве с Гильдией межэтнической журналистики и Московским домом национальностей.
Регистрация открыта до 21 ноября по ссылке
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий СУЧКОВ;
- член президентского Совета по межнациональным отношениям Маргарита ЛЯНГЕ;
- председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ;
- декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена ВАРТАНОВА;
- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр МАЛЬКЕВИЧ;
- председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана СМИРНОВА;
- исполнительный директор Альянса независимых региональных издателей Сергей ЛАПЕНКОВ;
- главный редактор "Литературной газеты" Максим ЗАМШЕВ.
В ходе мероприятия состоятся дискуссии о том, как вернуть искренность и честность патриотической риторике, достойно встретить и осветить в средствах массовой информации грядущий юбилей Победы. Будут обсуждаться политический, исторический, культурный, национальный, этнографический и другие аспекты патриотизма. В рамках дискуссионных площадок будет затронут вопрос о роли СМИ в разрешении межэтнических конфликтов и воспитании любви к родине.
Также речь пойдет об особенностях восприятия патриотической тематики молодежной аудиторией и возможностях продвижения национальной, этнической и патриотической повестки в современных медиаканалах. Ожидается, что в форуме примут участие более 300 участников из 50 регионов России.
Медиафорум проводится Правительством Москвы в партнерстве с Гильдией межэтнической журналистики и Московским домом национальностей.
Регистрация открыта до 21 ноября по ссылке
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/