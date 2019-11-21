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РИА Новости

Жителей Омска удивил синий омлет в школьной столовой

16:59 21.11.2019 (обновлено: 17:18 21.11.2019)
10421
© Фото : сообщество "Омск Live" в сети VkontakteФотография синего омлета поданного в школе №15 города Омска
Фотография синего омлета поданного в школе №15 города Омска
© Фото : сообщество "Омск Live" в сети Vkontakte
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На странице "Омск Live" в соцсети "ВКонтакте" появилась фотография омлета синего цвета.
"Вот чем кормят в школе № 15", — говорится в подписи.
Некоторые пользователи были шокированы увиденным, другие же не заметили ничего необычного.
Позже в мэрии Омска заявили, что причиной странного цвета стал не предназначенный для омлета противень.
Школьная столовая
20 февраля, 02:20
Курганские школьники нашли в супе из столовой мясо со странными отростками
"В результате произошла реакция окисления металла и молочных продуктов", — объяснили представители городской администрации.
Отмечается, что внешний вид блюда не сказался на качестве и вкусе, однако его решили снять с реализации.
84981210927
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ОмскПроисшествия
Популярные комментарии
Я когда учился другого цвета амлета и не видел :)
21 ноября, 17:14
bboba608
662114
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