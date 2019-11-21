Жителей Омска удивил синий омлет в школьной столовой

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На странице "Омск Live" в соцсети "ВКонтакте" На странице "Омск Live" в соцсети "ВКонтакте" появилась фотография омлета синего цвета.

"Вот чем кормят в школе № 15", — говорится в подписи.

Некоторые пользователи были шокированы увиденным, другие же не заметили ничего необычного.

Позже в мэрии Омска заявили, что причиной странного цвета стал не предназначенный для омлета противень.

"В результате произошла реакция окисления металла и молочных продуктов", — объяснили представители городской администрации.