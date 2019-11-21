В США неизвестный пытался въехать на машине на территорию Белого дома

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Секретная служба США задержала неизвестного, попытавшегося въехать на территорию Белого дома, следуя за имеющим разрешение автомобилем.
"Не имеющее пропуска транспортное средство попыталось проникнуть на территорию комплекса Белого дома, следуя за другим транспортным средством, которое на законных основаниях проезжало через внешний контрольно-пропускной пункт комплекса", - говорится в сообщении Секретной службы в Twitter.
Согласно сообщению, сотрудники службы остановили транспортное средство и задержали нарушителя.
Secret Service says this Mercedes SUV with Texas plates attempted to enter the White House complex by following another car in early Thursday. The driver is in custody. pic.twitter.com/jfqAFbaqTN— Sam Sweeney (@SweeneyABC) November 21, 2019