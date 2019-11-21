В США неизвестный пытался въехать на машине на территорию Белого дома

"Не имеющее пропуска транспортное средство попыталось проникнуть на территорию комплекса Белого дома, следуя за другим транспортным средством, которое на законных основаниях проезжало через внешний контрольно-пропускной пункт комплекса", - говорится в сообщении Секретной службы в Twitter.