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РИА Новости

В США неизвестный пытался въехать на машине на территорию Белого дома

16:59 21.11.2019
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© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Секретная служба США задержала неизвестного, попытавшегося въехать на территорию Белого дома, следуя за имеющим разрешение автомобилем.

"Не имеющее пропуска транспортное средство попыталось проникнуть на территорию комплекса Белого дома, следуя за другим транспортным средством, которое на законных основаниях проезжало через внешний контрольно-пропускной пункт комплекса", - говорится в сообщении Секретной службы в Twitter.

Согласно сообщению, сотрудники службы остановили транспортное средство и задержали нарушителя.
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