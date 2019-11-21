МИД требует доказательства подлинности видео "шпионского скандала" в Сербии

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москва требует доказательств подлинности видеозаписи с якобы передачей денег "российским разведчиком" в Сербии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мне кажется, что нужно подтвердить все факты: какого это времени видео, кто на нем изображен, когда это все делалось, кто это все монтировал. А потом я буду комментировать", - сказала Захарова на брифинге.
"Я не ухожу от комментирования. Я обязательно вернусь к этой теме тогда, когда у меня будут какие-то факты. Я пока ничего не могу вам сказать, потому что этих фактов нет. А это ключевые факты, чтобы комментировать их... Мы всегда возвращаемся к подобным случаям тогда, когда все факты лежат у нас перед глазами и когда они действительно проверены... Я все сделаю, когда появится соответствующая информация", - добавила она.
Министр обороны Сербии Александр Вулин накануне сообщил, что власти страны изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера. Президент Александр Вучич в четверг провел встречу с послом России Александром Боцан-Харченко, на которой подтвердил визит в Сочи 4 декабря за закрытыми дверями и назначил на вечер четверга заседание Совета национальной безопасности. Комментируя сообщения сербских СМИ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный "партнерский, братский, союзнический" характер, что ничто не сможет на этот характер повлиять.