МИД требует доказательства подлинности видео "шпионского скандала" в Сербии

"Мне кажется, что нужно подтвердить все факты: какого это времени видео, кто на нем изображен, когда это все делалось, кто это все монтировал. А потом я буду комментировать", - сказала Захарова на брифинге.

"Я не ухожу от комментирования. Я обязательно вернусь к этой теме тогда, когда у меня будут какие-то факты. Я пока ничего не могу вам сказать, потому что этих фактов нет. А это ключевые факты, чтобы комментировать их... Мы всегда возвращаемся к подобным случаям тогда, когда все факты лежат у нас перед глазами и когда они действительно проверены... Я все сделаю, когда появится соответствующая информация", - добавила она.