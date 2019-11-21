Российский участник детского Евровидения готовится к выписке из больницы

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российский участник конкурса "Детское Евровидение-2019" Денберел Ооржак готовится к выписке из больницы в Польше, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Академии Игоря Крутого".
Ранее стало известно, что 13-летний Денберел Ооржак был госпитализирован, после того как упал в обморок во время первой репетиции. Позже организаторы конкурса сообщили, что самочувствие мальчика улучшилось.
"Состояние Денберела Ооржака нормализовалось, его готовят к выписке из больницы города Гливицы. Здоровью ребенка ничего не угрожает. Врачи подтвердили, что недомогание случилось по причине сильного волнения. Денберел отдохнул, набрался сил и готов выйти на сцену в финале "Детского Евровидения-2019", - сообщили в пресс-службе.
Финал международного конкурса "Детское Евровидение-2019" состоится 24 ноября в Польше, в городе Гливицы. Представлять Россию в этом году будет дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака с песней "A time for us". Ребята учатся в "Академии Игоря Крутого".