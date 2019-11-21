Российский участник детского Евровидения готовится к выписке из больницы

"Состояние Денберела Ооржака нормализовалось, его готовят к выписке из больницы города Гливицы. Здоровью ребенка ничего не угрожает. Врачи подтвердили, что недомогание случилось по причине сильного волнения. Денберел отдохнул, набрался сил и готов выйти на сцену в финале "Детского Евровидения-2019", - сообщили в пресс-службе.