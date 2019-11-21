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РИА Новости

В МИД России заявили о стабилизации обстановки в Иране

16:55 21.11.2019 (обновлено: 17:03 21.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Обстановка в Иране стабилизируется, сообщения о россиянах, которые могли бы пострадать в беспорядках, не поступали, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы фиксируем, что обстановка постепенно нормализуется. И каких-либо сообщений о пострадавших российских гражданах, по крайней мере, на данный момент, нам не поступала", - сказала Захарова на брифинге.
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Протесты в ИранеМария ЗахароваМИД РФРоссияИранВ мире
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