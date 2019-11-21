В МИД России заявили о стабилизации обстановки в Иране

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Обстановка в Иране стабилизируется, сообщения о россиянах, которые могли бы пострадать в беспорядках, не поступали, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы фиксируем, что обстановка постепенно нормализуется. И каких-либо сообщений о пострадавших российских гражданах, по крайней мере, на данный момент, нам не поступала", - сказала Захарова на брифинге.
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В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты из-за резкого повышения властями цен на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки. При этом сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и силовиков. После в ряде городов прошли шествия против беспорядков. По словам президента страны Хасана Роухани, протесты были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.