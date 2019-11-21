Захарова прокомментировала заявления Помпео о "поддержке" иранского народа

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москва следит за ситуацией в Иране, заявления госсекретаря США Майка Помпео о "поддержке" иранского народа вызывают недоумение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы следим за развитием ситуации, мы понимаем, что ситуация непростая с учетом, в том числе, и международной обстановки. Мы видим, какое количество внешних игроков пытаются влиять на развитие внутренней ситуации в Иране. Мы также обратили внимание на заявление, которое было сделано господином Помпео со словами поддержки иранского народа. Это вызвало у нас недоумение, учитывая, что многое, что вызывает недовольство или становится причиной тех процессов, которые проходят внутри Ирана, вызвано именно действиями США", - сказала Захарова на брифинге.
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Ранее госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter: "Как я заявил народу Ирана почти полтора года назад: Соединенные Штаты с вами". Он также выразил поддержку протестам, которые проходят в исламской республике.