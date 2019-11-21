Проект "Умный город" планируют реализовать в Ставрополье и Невинномысске

"Сейчас мы ставим перед собой задачу реализовать программу "Умный город" в Ставрополе и Невинномысске. На очереди, видимо, Железноводск. Что мы хотим? Первое – это внедрить цифровые технологии в систему городского транспорта. Чтобы пассажиры, стоя на остановке, так же, как и в Москве, видели, когда придет автобус, и куда он следует. Мы также нацелены модернизировать систему безопасности. Сегодня Кавказ безопасен, но мы хотим еще большей уверенности. И наша цель – соединить систему видеонаблюдения с системой распознавания лиц, и чтобы все это было в контакте с правоохранительными органами", - сказал Владимиров.