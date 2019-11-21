Проект "Умный город" планируют реализовать в Ставрополье и Невинномысске

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Власти Ставропольского края планируют реализовать концепцию развития "Умный город" для Ставрополя, Невинномысска, а в дальнейшем и других городов региона, заявил губернатор края Владимир Владимиров на пресс-конференции, прошедшей на площадке МИА "Россия сегодня".
"Сейчас мы ставим перед собой задачу реализовать программу "Умный город" в Ставрополе и Невинномысске. На очереди, видимо, Железноводск. Что мы хотим? Первое – это внедрить цифровые технологии в систему городского транспорта. Чтобы пассажиры, стоя на остановке, так же, как и в Москве, видели, когда придет автобус, и куда он следует. Мы также нацелены модернизировать систему безопасности. Сегодня Кавказ безопасен, но мы хотим еще большей уверенности. И наша цель – соединить систему видеонаблюдения с системой распознавания лиц, и чтобы все это было в контакте с правоохранительными органами", - сказал Владимиров.
Систему "Умный город", по его мнению, необходимо внедрять и в сфере ЖКХ, а также других областях, требующих аналитических данных для улучшения логистики и оптимизации временных затрат людей.
"Мы очень хотим подключить к системе "Умный город" ЖКХ, чтобы в режиме нон-стоп вести детальный учет энергозатрат, эксплуатационной нагрузки на дома, на уборочную площадь. Хотелось бы просчитывать пики нагрузок на общественный транспорт, пики продаж, всю информацию о перемещении людей – от времени выхода на работу до пользования личными автомобилями. Наверное, это дело будущего, но если мы сможем все это оцифровать, сможем и посчитать, а значит, сможем этими процессами управлять", - подчеркнул Владимиров.
По его словам, в Кисловодске уже реализован отдельный сегмент программы в части безопасного города. "А дальше уже надо переходить на полноценную реализацию "Умного города". Если все получится с нашими пилотными городами, будем выходить на новые территории", - рассказал о планах регионального правительства губернатор.