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РИА Новости

В МИД оценили возможность посредничества в возвращении Моралеса

16:48 21.11.2019
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© REUTERS / Luis CortesЭво Моралес в Мехико
Эво Моралес в Мехико
© REUTERS / Luis Cortes
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о возможном посредничестве Москвы в возвращении экс-президента Боливии Эво Моралеса в страну, заявила, что глобально РФ всегда открыта к таким функциям, примеров тому немало.
"Примеров наших посреднических усилий немало. Но они должны вестись на международно-правовой основе. Мы глобально к вопросу и функциям посредничества всегда открыты", - заявила она.
Ранее экс-президент попросил помощи международных посредников в возвращении в Боливию из Мексики, где ему было предоставлено политическое убежище.
Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
Эво Моралес в Мехико
Вчера, 03:22
Моралес заявил, что хочет вернуться в Боливию и ждет гарантий безопасности
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Смена власти в БоливииМария ЗахароваЭво МоралесМИД РФБоливияРоссияВ мире
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