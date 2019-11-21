Ржевский мемориал станет современным взглядом на войну

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Главная идея создания Ржевского мемориала Советскому солдату - рассказать о войне "современным взглядом", вдохновение при создании монумента черпалось из стихотворения Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом", сообщил автор мемориала, скульптор Андрей Коробцов.

Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату состоится в рамках празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, министерства культуры РФ и правительства Тверской области.

"Все памятники, созданные простому воину-освободителю, были созданы во времена Советского союза. Главная идея Ржевского мемориала - рассказать о войне современным взглядом" , - сказал Коробцов, выступая в четверг на специальной сессии проходящего на площадке МИА "Россия сегодня" форума "Союзное государство 2030 - траектория будущего".

На вопрос о подготовке к работе над монументом входящий в группу авторов мемориала архитектор Константин Фомин отметил, что "на первой стадии разработки эскиза было серьезное проникновение и знакомство с историческим материалом".

"Было сделано более десятка эскизов, была серьезная работа с его взглядом... Для нас было очень важно максимально точно отразить в монументе всю трагедию битвы", - сказал Фомин.

Отвечая на вопрос о готовности скульптуры, Коробцов сообщил: "На данный момент лепка завершена, идет сборка и монтаж монумента на месте".