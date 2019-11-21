Трамп пообещал опубликовать данные о своих финансах до выборов

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обнародует документ о своей финансовой отчетности до президентских выборов, которые состоятся в ноябре 2020 года.
"Боб Мюллер, потратив два года и 45 миллионов долларов, проверил все мои финансовые документы и налоги и ничего не нашел. Теперь охота на ведьм продолжается, и прокуроры-демократы из Нью-Йорка проверяют все финансовые сделки, которые когда-либо заключал. Такого с президентом еще не бывало. То, что они делают, - незаконно. Но я чист, и когда я опубликую мою финансовую отчетность (мое решение) как-нибудь до выборов, она покажет только то, что я намного богаче, чем люди думают, и это хорошо", - написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.
На прошлой неделе стало известно, что адвокаты Трампа обратились в Верховный суд с просьбой остановить расследование в отношении действующего президента, подразумевающее раскрытие им налоговых деклараций. Это последняя инстанция, которой предстоит принять решение в этом деле. Ранее Трамп проиграл вторую апелляцию на решение нижестоящего суда, который обязал главу государства обнародовать его налоговые декларации.
Ряд нью-йоркских чиновников и демократы в конгрессе через суд добиваются того, чтобы конгресс получил доступ к налоговым декларациям Трампа. В начале октября федеральный суд в Нью-Йорке позволил прокурорам затребовать налоговые декларации президента и его компании за восемь лет. Выполнение этого решения впоследствии было приостановлено апелляционным судом Вашингтона на время рассмотрения апелляции.
Политические противники Трампа и некоторые прокуроры добиваются обнародования налоговых деклараций Трампа, рассчитывая найти в них свидетельства возможного нарушения закона. Трамп отказывается публиковать декларации, заявляя, что они пока что проходят аудит в налоговой службе. Публикация документов может пролить свет на размеры состояния Трампа, его долговые обязательства и сделки в тот период, когда он был бизнесменом и занимался недвижимостью.
В Конституции США не сказано, могут ли главе государства быть предъявлены уголовные обвинения. Федеральным прокурорам запрещено выдвигать иски к действующему президенту, но этот запрет строится не на судебном прецеденте, а на нормах министерства юстиции. Нынешнее решение суда может подстегнуть спор на эту тему, последнее слово будет принадлежать высшей судебной инстанции - Верховному суду.