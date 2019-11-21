В МИД прокомментировали скандал с "российским шпионом" в Сербии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В МИД прокомментировали появление видеозаписи якобы с "российским разведчиком" в Сербии и связали это с предстоящими переговорами президентов двух стран.

"Мы уже привыкли, что перед контактами на высшем, высоком уровне — где-то за неделю, за несколько дней — появляются какие-то "интересные" сюжеты, выдаются за какие-то сенсации. Потом, правда, проходит время, все это либо дезавуируется, либо оказывается наскоро состряпанной провокацией. Мне кажется, все вопросы, которые вызывают озабоченность у страны, у государства, они решаются по соответствующим каналам", — сказала на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, перед "авторами этого "кино" поставили задачу осуществить "провокативные" действия, чтобы перед целым рядом переговоров "настроить людей соответствующим образом".

Захарова подчеркнула, что сначала нужно подтвердить все факты: когда снято видео, кто на нем изображен, кто это монтировал.

"Я не ухожу от комментирования. Я обязательно вернусь к этой теме тогда, когда у меня будут какие-то факты. <…> Мы всегда возвращаемся к подобным случаям тогда, когда все факты лежат у нас перед глазами и когда они действительно проверены", — заключила Захарова.

"Шпионский скандал"

Накануне сербский таблоид "Блиц" опубликовал статью, в которой утверждается, что бывший заместитель атташе по вопросам обороны при российском посольстве в Белграде Георгий Клебан, предположительно, завербовал высокопоставленного офицера.

Различные сербские СМИ позднее опубликовали видеозапись встречи двух мужчин в общественном месте, сделанную скрытой камерой. На ней участники обменялись пакетами, и сербский гражданин якобы вынул из своего конверт с деньгами.

Как сообщили в администрации сербского президента Александра Вучича, его заявление на фоне "сообщений о шпионском скандале" ожидается в четверг после заседания Совета безопасности.

Министр обороны Сербии Александр Вулин сообщил, что власти проверят публикации в СМИ.

В свою очередь, начальник управления аналитики Агентства информации и безопасности в эфире национального телевидения подтвердил, что спецслужбы считают снятого на видео Клебана "российским разведчиком", личность второго человека он раскрывать не стал.

Комментируя сообщения сербских журналистов, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отношения между двумя странами носят "партнерский, братский, союзнический" характер и ничто не сможет на это повлиять.