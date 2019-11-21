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РИА Новости

В Ярославле очередь за водительской медсправкой начали занимать ночью

16:37 21.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди в наркологическом диспансере
Люди стоят в очереди в наркологическом диспансере
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Люди стоят в очереди в наркологическом диспансере. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноя – РИА Новости, Екатерина Абрамова. В ярославской областной наркологической больнице в четверг наблюдался небывалый ажиотаж - люди занимали очередь с ночи, чтобы успеть получить медсправку от нарколога до пятницы за 350 рублей, а не за 4800.
Ранее сообщалось, что по приказу Минздрава, с 22 ноября вносятся изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. По новым правилам, с 22 ноября увеличивался объем исследований: нужно сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CDT – маркера хронического злоупотребления алкоголем. Ранее такой анализ крови назначали только при симптомах алкоголизма. В Минздраве заявляли, что считают эти нововведения эффективной мерой профилактики ДТП.
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Планировалось, что в Ярославской области цена общей справки, включая наркологические исследования и осмотр психиатра, для водителей категорий A, B вырастет до 5,65 тысячи рублей вместо 1,2 тысячи. При этом если раньше справка от нарколога в регионе стоила 350 рублей, то с 22 ноября ее цена должна была вырасти аж до 4,8 тысячи рублей. Ярославская областная наркологическая больница и районные больницы продлили часы работы в связи с большим количеством желающих оформить справки.
Очередь от входа в наркологическую больницу растянулась до ворот, несмотря на мороз в -10 градусов, на улице стояли порядка 120 человек – внутри всё было забито. При этом люди продолжали прибывать. На двери табличка сообщает о том, что 19, 20 и 21 ноября прием ведется до 20.00.
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"Но по факту мы вчера работали до 21.00. Мы не отсекали очередь, я лично вышла на улицу, людей больше нет, мы приняли последнего пациента и закрылись. И сегодня тоже будем продолжать до последнего пациента", - рассказала РИА Новости заместитель главврача Марина Зиновьева, добавив, что в среду справки получили около 1,5 тысячи человек вместо обычных 100-150. В четверг ожидается еще больше.
Она отметила, что удивлена, почему люди решили оформить справки в последний момент, хотя информирование населения началось гораздо раньше.
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"Я только вчера узнала, совершенно случайно наткнулась в интернете. Я здесь уже 3 часа, и как минимум 2 часа мне здесь точно торчать", - говорит Ольга. Она из "счастливчиков" - ждет очереди внутри помещения. "Самое интересное, что никто из моих знакомых тоже ничего не знал. Это еще хорошо, что я, например, домохозяйка, и спокойно смогла приехать сюда, а подруге пришлось брать на работе день за свой счет. Она тут с 5 утра, и уже была сотая – люди здесь с часу ночи на машинах дежурят", - сказала собеседница агентства.
В очереди стоят люди разных возрастов: студенты, люди средних лет, пенсионеры. Например, 65-летняя Надежда Александровна пришла постоять за свою молодую коллегу. "Она позвонила мне, попросила занять очередь, на работе ее отпускают только на полдня. Сама я пенсионерка, отвела внучку в школу и вот пришла сюда", - пояснила женщина.
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Большинство людей из очереди признаются, что пришли сюда ради экономии денег, хотя отмечают, что не слишком радует и то, что процедура получения справки от нарколога затянется. "Для меня есть разница – заплатить 350 рублей или 4,8 тысячи рублей, учитывая, что у меня стипендия 1,6 тысячи рублей в месяц", - поясняет студентка политехнического университета Люба. По ее словам, права она еще не получила – у нее экзамен 21 декабря, а действие имеющейся справки истекает 20 декабря.
Женщин с детьми и колясками в очереди не видно. Зато есть беременные. "Вот, стою мерзну, - улыбается Наталья. – Но не буду идти против толпы, мне кажется, меня сразу съедят, если я попрошу о каких-то поблажках".
Правда, вскоре на улицу выходит сотрудница больницы и, проходя вдоль очереди, призывает отозваться беременных и с детьми и войти внутрь. "Вчера мы тоже так делали. Конечно, мужчины протестовали, но я им сказала – вот будете беременны, тогда и возмущайтесь", - сказала она РИА Новости.
Днем в четверг стало известно, что Минздрав "с учетом обеспокоенности граждан" принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей.
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