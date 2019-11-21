В Ростове завели дело против следователя, удерживавшего заложника

"По результатам проведенной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)", - отметила она.

В настоящее время сотрудник следственного управления задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В ходе расследования уголовного дела в отношении него будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза.