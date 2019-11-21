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РИА Новости

В Ростове завели дело против следователя, удерживавшего заложника

16:33 21.11.2019 (обновлено: 16:57 21.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ростовского следственного управления СК, который незаконно удерживал в квартире членов своей семьи, сообщила журналистам представитель СУСК России по Ростовской области Галина Гагалаева.
В среду источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что сотрудник правоохранительных органов захватил в заложники свою жену в квартире дома в центре Ростова. Позже он был обезврежен. СК организовал по факту инцидента служебную проверку.
По информации областного СК, 20 ноября в дежурную часть полиции поступило сообщение о бытовом конфликте в одной из квартир на улице Красноармейской в Ростове-на-Дону.
"Мужчина незаконно удерживал в помещении членов своей семьи", - уточнила Гагалаева.
По ее данным, мужчина является сотрудником следственного управления.
"По результатам проведенной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)", - отметила она.
В настоящее время сотрудник следственного управления задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В ходе расследования уголовного дела в отношении него будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза.
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