Путин стал одним из первых пассажиров МЦД

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
Глава государства принял участие в церемонии открытия одной из веток МЦД вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, губернатором Московской области Андреем Воробьевым и главой РЖД Олегом Белозеровым.
Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру. На Белорусском вокзале он сел в "Иволгу" и доехал до остановки Фили pic.twitter.com/Qi7AWcLbNW— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 21, 2019
Как отметил президент, подобные проекты позволяют решать транспортные проблемы Москвы.
По оценкам Собянина, Воробьева и Белозерова, МЦД смогут воспользоваться в этом году около полумиллиона человек.
Первыми будут запущены два диаметра — МЦД-1, который свяжет Одинцово и Лобню, и МЦД-2: Нахабино — Подольск. Суммарно это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.
По МЦД будут курсировать новые поезда "Иволга", спроектированные и собранные в России. Один такой состав может перевозить до двух тысяч человек.
Вчера, 03:43Московские центральные диаметры