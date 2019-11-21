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РИА Новости

Путин стал одним из первых пассажиров МЦД

16:30 21.11.2019 (обновлено: 19:02 21.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поездки на поезде "Иволга" от Белорусского вокзала по маршруту Одинцово-Лобня Московских центральных диаметров
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на поезде Иволга от Белорусского вокзала по маршруту Одинцово-Лобня Московских центральных диаметров
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
Глава государства принял участие в церемонии открытия одной из веток МЦД вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, губернатором Московской области Андреем Воробьевым и главой РЖД Олегом Белозеровым.
Как отметил президент, подобные проекты позволяют решать транспортные проблемы Москвы.
По оценкам Собянина, Воробьева и Белозерова, МЦД смогут воспользоваться в этом году около полумиллиона человек.
Первыми будут запущены два диаметра — МЦД-1, который свяжет Одинцово и Лобню, и МЦД-2: Нахабино — Подольск. Суммарно это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.
По МЦД будут курсировать новые поезда "Иволга", спроектированные и собранные в России. Один такой состав может перевозить до двух тысяч человек.
Электропоезд Иволга 2.0 у перона Белорусского вокзала во время подготовки к запуску МЦД - 1 Белорусско-Савеловский
Вчера, 03:43
Московские центральные диаметры
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Обсудить 25
РЖДМосковская областьСергей СобянинАндрей ВоробьевВладимир ПутинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Ага, спасибо тебе, отец наш родной. Из-за тебя Одинцово все было парализовано. Люди, надеясь добраться до Москвы опоздали на работу т. к. поезда не ходили в Москву.
21 ноября, 17:12
Можем Повторить
461802036
Путин вообще в курсе что кроме Москвы есть и другие города и там тоже нужен современный общественный транспорт?
21 ноября, 17:22
Будущее Страны
63600023
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