Путин стал одним из первых пассажиров МЦД

Президент РФ Владимир Путин во время поездки на поезде "Иволга" от Белорусского вокзала по маршруту Одинцово-Лобня Московских центральных диаметров

Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру. На Белорусском вокзале он сел в "Иволгу" и доехал до остановки Фили pic.twitter.com/Qi7AWcLbNW — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 21, 2019

Как отметил президент, подобные проекты позволяют решать транспортные проблемы Москвы.

По оценкам Собянина, Воробьева и Белозерова, МЦД смогут воспользоваться в этом году около полумиллиона человек.

Первыми будут запущены два диаметра — МЦД-1, который свяжет Одинцово и Лобню, и МЦД-2: Нахабино — Подольск. Суммарно это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.