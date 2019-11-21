Проект о введении налога для самозанятых еще в 19 регионах прошел I чтение

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о распространении налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года еще на 19 регионов РФ, внесенный депутатом Андреем Макаровым и сенатором Николаем Журавлевым.
В состав участников эксперимента предлагается включить Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, а также Башкирию.
Как поясняли ранее разработчики, к участникам эксперимента будут отнесены регионы-доноры, не получающие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также регионы, в состав которых входят города с населением свыше миллиона человек, то есть субъекты РФ, которые не будут рассматривать режим налога на профессиональный доход как источник дополнительных доходов.
С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход (НПД). Этот тариф включает страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в Пенсионный фонд. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями.
Глава Минфина Антон Силуанов в начале ноября допускал, что этот налоговый режим на всю страну может быть распространен ориентировочно с 1 июля 2020 года. Это связано с тем, что нужны изменения в законодательство, объем и количество которых станут ясны после того, как будут подведены итоги 2019 года, пояснял в свою очередь замминистра финансов Илья Трунин.
Зампред бюджетного комитета Леонид Симановский допускал, что решение о распространении эксперимента на всю страну может быть принято в ходе ближайшей весенней сессии Госдумы. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), на 31 октября 2019 года было зарегистрировано 260 тысяч налогоплательщиков НПД. "А вот сегодня их число превышает 280 тысяч человек", - сообщил в четверг на заседании Госдумы Макаров.