Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин вручает в Кремле ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства.
Пилоты аварийно севшего в кукурузном поле в Подмосковье самолета Airbus А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получают звание Героя России.
Композитору Александре Пахмутовой вручат высшую государственную награду — орден Андрея Первозванного.
Ордена "За заслуги перед Отечеством" разных степеней получат деятели культуры, медицины и спорта. Всего глава государства наградит 47 человек.