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РИА Новости

Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция

17:49 21.11.2019 (обновлено: 18:12 21.11.2019)
1378
Президент России Владимир Путин вручает в Кремле ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства.
Пилоты аварийно севшего в кукурузном поле в Подмосковье самолета Airbus А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получают звание Героя России.
Композитору Александре Пахмутовой вручат высшую государственную награду — орден Андрея Первозванного.
Ордена "За заслуги перед Отечеством" разных степеней получат деятели культуры, медицины и спорта. Всего глава государства наградит 47 человек.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Знаем мы эти "награждения" - опять раздадут ордена и премии своим да нашим. Ну для проформы может и парочке действительно достойных людей что-нибудь достанется.
21 ноября, 18:16
Будущее Страны
1390003
Вручать наград это он мастак. Рассказал бы тогда за что наградил Кириенко и Сердюкова высшими наградами страны???
21 ноября, 18:47
mdmiguel dios
1660002
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