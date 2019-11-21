Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин вручает в Кремле ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства.

Пилоты аварийно севшего в кукурузном поле в Подмосковье самолета Airbus А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получают звание Героя России.

Композитору Александре Пахмутовой вручат высшую государственную награду — орден Андрея Первозванного.