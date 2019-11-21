В Красноярске почти 40 человек отравились блюдами из доставки еды

КРАСНОЯРСК, 21 ноя - РИА Новости. Почти 40 человек заразились кишечной инфекцией в Красноярске после того, как съели блюда, приобретенные в одной из сетей доставки готовой еды, сообщает краевой Роспотребнадзор.
По данному факту Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование, чтобы установить пути и факторы инфицирования и ликвидации очага инфекционного заболевания.
"Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд, приобретенных в сети доставки "Оригами". На 21.11.2019 г. за медицинской помощью обратились 39 человек, госпитализированы 25 человек с течением заболевания средней степени тяжести. По предварительным данным, у заболевших выделена ДНК Salmonella", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, проведен отбор проб пищевых продуктов и сырья, смывы с оборудования, проводится обследование сотрудников. Выявлены нарушения санитарного законодательства. Не соблюдается поточность технологических процессов приготовлению блюд, нарушаются требования к маркировке оборудования, инвентаря, посуды и ее мытью, отсутствует производственный контроль и другие нарушения.
"Управлением применена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности. Для решения вопроса об административном приостановлении деятельности юридического лица материалы проверки переданы в суд", - сообщает пресс-служба.
Ситуация находится на контроле краевого Роспотребнадзора.
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