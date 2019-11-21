В Красноярске почти 40 человек отравились блюдами из доставки еды

"Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд, приобретенных в сети доставки "Оригами". На 21.11.2019 г. за медицинской помощью обратились 39 человек, госпитализированы 25 человек с течением заболевания средней степени тяжести. По предварительным данным, у заболевших выделена ДНК Salmonella", - говорится в сообщении.