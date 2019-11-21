Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T16:20+0300
https://ria.ru/20191121/1561421688.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154874/15/1548741503_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_73a2dd62f2f9b9ecf9a1d1fc0887d638.jpg
РИА Новости

В Красноярске почти 40 человек отравились блюдами из доставки еды

16:20 21.11.2019
335
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Капельница. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 21 ноя - РИА Новости. Почти 40 человек заразились кишечной инфекцией в Красноярске после того, как съели блюда, приобретенные в одной из сетей доставки готовой еды, сообщает краевой Роспотребнадзор.
По данному факту Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование, чтобы установить пути и факторы инфицирования и ликвидации очага инфекционного заболевания.
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
19 ноября, 10:21
В Перми почти 30 человек госпитализировали после отравления в кафе
"Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд, приобретенных в сети доставки "Оригами". На 21.11.2019 г. за медицинской помощью обратились 39 человек, госпитализированы 25 человек с течением заболевания средней степени тяжести. По предварительным данным, у заболевших выделена ДНК Salmonella", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, проведен отбор проб пищевых продуктов и сырья, смывы с оборудования, проводится обследование сотрудников. Выявлены нарушения санитарного законодательства. Не соблюдается поточность технологических процессов приготовлению блюд, нарушаются требования к маркировке оборудования, инвентаря, посуды и ее мытью, отсутствует производственный контроль и другие нарушения.
"Управлением применена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности. Для решения вопроса об административном приостановлении деятельности юридического лица материалы проверки переданы в суд", - сообщает пресс-служба.
Ситуация находится на контроле краевого Роспотребнадзора.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
24 октября, 08:00
В Тюменской области неизвестная болезнь валит с ног людей и животных
130091
Обсудить 0
РоспотребнадзорКрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Фотография синего омлета поданного в школе №15 города Омска
Жителей Омска удивил синий омлет в школьной столовой
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Жителя Воронежа задержали спустя 16 лет после убийства знакомого
Дьявольский червь (Halicephalobus mephisto) под микроскопом. Увеличение 200х
Ученые выяснили, как дьявольский червь выживает в экстремальных условиях
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ростове завели дело против следователя, удерживавшего заложника
Инспектор ГИБДД
В Москве инспектор ДПС остановил угонщиков с помощью стрельбы по колесам
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
В МИД оценили текущую ситуацию в Венесуэле
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров
Российские спасатели потушили сильный пожар в горах в Абхазии
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве проверяют ТЦ "Европейский" после угрозы "минирования"
Подозреваемый в наручниках
В Челябинске арестовали вахтера больницы, до смерти избившего пациента
Сотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации
В новой Москве загорелось жилое здание
Здание министерства иностранных дел РФ
В МИД встревожены тем, что НАТО признала космос сферой проведения операций
Мужчина сидит за компьютером
"М.Видео-Эльдорадо" прокомментировал закон о предустановке российского ПО
Виды города Углич Ярославской области
Ростуризм: развитие турнаправлений поможет привлекать иностранцев в Россию
Капельница.
В Крыму на уроке умер школьник
Люди стоят в очереди в наркологическом диспансере
В Ярославле очередь за водительской медсправкой начали занимать ночью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния