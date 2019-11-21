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РИА Новости

В МИД прокомментировали новый запрет на вещание российских СМИ в Латвии

16:17 21.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Новый запрет на вещание в Латвии российских СМИ - грубое нарушение международного права и зачистка информационного пространства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Подобные дискриминационные шаги латвийских властей против российских медиаресурсов - откровенные попытки зачистки информационного пространства от альтернативных, а, может быть, неугодных точек зрения, являются грубым нарушением международного права в части, касающейся свободы выражения мнения и равного доступа к информации", - сказала Захарова на брифинге.
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По ее словам, это является также продолжением абсолютно противоправной политики, направленной на ограничение доступа русскоязычных граждан страны к альтернативным источникам информации.
"Мы призываем к реакции профильные международные структуры, неправительственные организации. Все материалы по этому вопросы мы еще раз, а, учитывая, что мы уже направляли, мы просто добавим факты, и направим в соответствующие структуры, в первую очередь, в ОБСЕ. Ждем реакции. Будем за этой темой дальше следить", - отметила Захарова.
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В среду Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил приостановить трансляцию в стране девяти телеканалов, включая "Петербург–Пятый канал", мотивировав это тем, что они якобы связаны с предпринимателем Юрием Ковальчуком, входящим в санкционный список ЕС. Под ограничения попали " Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино ПРЕМИУМ", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "ТЕЛЕКАФЕ" и Петербург–Пятый канал.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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