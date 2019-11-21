Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T16:30+0300
https://ria.ru/20191121/1561421401.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/93053/37/930533764_0:0:2929:1648_1036x0_80_0_0_46e6db6ff4b7a7a8382e0cad908ebcae.jpg
РИА Новости

Суд подтвердил права Маслякова на товарный знак "КВН"

16:14 21.11.2019 (обновлено: 16:30 21.11.2019)
1565
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВедущий КВН Александр Масляков
Ведущий КВН Александр Масляков
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) сохранил за компанией Александра Маслякова "АМИК" права на основной из серии брендов "Клуба веселых и находчивых" - товарный знак "КВН", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Регистрацию этого бренда на компанию Маслякова оспаривало ООО "Группа 7", которому принадлежат авторские права на сценарии первых выпусков игры "КВН", вышедшей в телеэфир в 1961 году, а также на книгу "КВН. Клуб веселых и находчивых", изданную в 1965 году. "Группа 7" просила признать недействительным решение Роспатента, отклонившего в 2018 году ее возражения на предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку "КВН".
"В удовлетворении заявленных требований отказать", - огласил резолютивную часть решения председательствующий судья Виталий Голофаев.
Всего "Группа 7" оспаривает права компании Маслякова на шесть товарных знаков. Пять остальных заявлений "Группы 7" СИП уже отклонил. Ранее суд подтвердил права компании Маслякова на бренды "Планета КВН", The International Union КВН, "КВН Клуб веселых и находчивых", "Международный союз КВН" и Planet KVN.
Кинорежиссер Юлий Гусман
4 июля, 16:10Культура
Гусман прокомментировал ситуацию вокруг авторских прав на бренд КВН
Сценарии первых игр и книга были созданы в соавторстве Михаилом Яковлевым, Альбертом Аксельродом и Сергеем Муратовым. После смерти последнего из соавторов Муратова имущественные права на произведения перешли к его вдове Марине Топаз, которая в 2017 году передала их "Группе 7". По мнению заявителя, обозначение "КВН" стало общеизвестным благодаря телепередачам задолго до появления компании "АМИК", которая впоследствии приобрела права на бренд без согласия авторов книги и первых сценариев.
Как указывал представитель "Группы 7" на одном из заседаний суда, передачу КВН показывали по центральному телевидению с 1961 года, она сразу стала очень популярна, поэтому ее авторы издали книгу с правилами игры и инструкциями по организации. Из-за цензуры, отметил юрист, телетрансляции прекратили, но сама игра продолжалась.
Роспатент, отклоняя возражения "Группы 7", указывал, что известность бренду принесла не книга Яковлева, Аксельрода и Муратова, а телепередачи, создаваемые Масляковым. По мнению ведомства, популяризация игры связана в основном с его деятельностью. В настоящее время выпускается не менее 20 программ за каждый телевизионный сезон, которые транслируются в прайм-тайм, отмечал Роспатент.
Мэр города Вилюйска Нюргустан Афанасьев
29 мая, 10:42
Мэр якутского города через суд заставил извиниться игрока КВН за шутку
3512310
Обсудить 2
КВНАлександр МасляковМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Сберегательная книжка Сбербанка РФ
Госдума перенесла еще на год полную компенсацию советских вкладов
Станислав Лисов на судебном заседании в Национальном суде Испании в Мадриде
Дело российского программиста Станислава Лисова
Вывеска банка Восточный
Суд оставил под арестом принадлежащие Baring Vostok акции банка "Восточный"
Трудовая книжка
Госдума приняла во втором чтении проекты об электронных трудовых книжках
Цветы у портретов погибших молодых людей в холле Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Суд рассмотрит иск к ЧОП после стрельбы в благовещенском колледже
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Члены Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
СБ ООН призывает глав кипрских общин урегулировать конфликт
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет!
Инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
В Приамурье подтвердили увольнения после стрельбы в благовещенском колледже
Знак Курение запрещено в Москве
Международный день отказа от курения
Восстановленный пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
В ЛНР назвали причину досрочного открытия моста на КПП "Станица Луганская"
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Медведев встретится с новым премьером Молдавии Кику
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Протест в Тегеране
Иран назвал заявление ЕС по протестам вмешательством во внутренние дела
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния