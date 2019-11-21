Суд подтвердил права Маслякова на товарный знак "КВН"

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) сохранил за компанией Суд по интеллектуальным правам (СИП) сохранил за компанией Александра Маслякова "АМИК" права на основной из серии брендов "Клуба веселых и находчивых" - товарный знак "КВН" , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Регистрацию этого бренда на компанию Маслякова оспаривало ООО "Группа 7", которому принадлежат авторские права на сценарии первых выпусков игры "КВН", вышедшей в телеэфир в 1961 году, а также на книгу "КВН. Клуб веселых и находчивых", изданную в 1965 году. "Группа 7" просила признать недействительным решение Роспатента, отклонившего в 2018 году ее возражения на предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку "КВН".

"В удовлетворении заявленных требований отказать", - огласил резолютивную часть решения председательствующий судья Виталий Голофаев.

Всего "Группа 7" оспаривает права компании Маслякова на шесть товарных знаков. Пять остальных заявлений "Группы 7" СИП уже отклонил. Ранее суд подтвердил права компании Маслякова на бренды "Планета КВН", The International Union КВН, "КВН Клуб веселых и находчивых", "Международный союз КВН" и Planet KVN.

Сценарии первых игр и книга были созданы в соавторстве Михаилом Яковлевым, Альбертом Аксельродом и Сергеем Муратовым. После смерти последнего из соавторов Муратова имущественные права на произведения перешли к его вдове Марине Топаз, которая в 2017 году передала их "Группе 7". По мнению заявителя, обозначение "КВН" стало общеизвестным благодаря телепередачам задолго до появления компании "АМИК", которая впоследствии приобрела права на бренд без согласия авторов книги и первых сценариев.

Как указывал представитель "Группы 7" на одном из заседаний суда, передачу КВН показывали по центральному телевидению с 1961 года, она сразу стала очень популярна, поэтому ее авторы издали книгу с правилами игры и инструкциями по организации. Из-за цензуры, отметил юрист, телетрансляции прекратили, но сама игра продолжалась.