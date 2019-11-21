В Башкирии ребенок погиб при столкновении легковушки с экскаватором

УФА, 21 ноя - РИА Новости. Ребенок погиб, его родители и маленькая сестра с травмами доставлены в больницу после столкновения легкового автомобиля с экскаватором на трассе в Башкирии, сообщили в ГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария произошла в Стерлитамакском районе на 15-м километре автодороги Стерлитамак-Раевка, столкнулись легковой автомобиль Hyundai и экскаватор-погрузчик John Deere.
"В результате дорожно-транспортного происшествия из салона легкового автомобиля погиб 9-летний сын водителя. Сам водитель, его супруга и двухлетняя дочь доставлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются" ,- говорится в сообщении госавтоинспекции Башкирии.