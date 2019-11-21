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РИА Новости

В Башкирии ребенок погиб при столкновении легковушки с экскаватором

16:10 21.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
УФА, 21 ноя - РИА Новости. Ребенок погиб, его родители и маленькая сестра с травмами доставлены в больницу после столкновения легкового автомобиля с экскаватором на трассе в Башкирии, сообщили в ГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария произошла в Стерлитамакском районе на 15-м километре автодороги Стерлитамак-Раевка, столкнулись легковой автомобиль Hyundai и экскаватор-погрузчик John Deere.
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"В результате дорожно-транспортного происшествия из салона легкового автомобиля погиб 9-летний сын водителя. Сам водитель, его супруга и двухлетняя дочь доставлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются" ,- говорится в сообщении госавтоинспекции Башкирии.
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Республика БашкортостанСтерлитамакский районПроисшествия
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